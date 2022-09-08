美國禁售AI晶片 分析：影響2027年中國軍事現代化

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（中央社記者呂佳蓉台北8日電）針對美國政府要求晶片大廠禁止出貨高階人工智慧（AI）運算晶片給中國，學者認為，此次禁令將會影響中國研發高科技武器的能力，影響2027年中國軍事現代化進程。

路透社報導，美國晶片設計商輝達（NVIDIA Corp）上週表示，美國政府官員已下令該公司停止出口A100和H100晶片到中國。美國超微公司（AMD）也表示，新的許可要求現在不准其MI250先進AI晶片出口到中國。

報導並指，中共中央軍委會直接領導的「中國人民解放軍國防科技大學」、北京清華大學、廣東暨南大學等研究機構都是買家。這項發展說明，在台海情勢趨於緊繃的同時，美國牽制中國科技能力的行動正在大幅升級。

國防院國家安全所所長沈明室接受中央社採訪時指出，中共總書記習近平2027年建軍百年的目標是人工智慧軍事運用與智能化作戰，此次受到禁令的晶片，主要用在國防、科技與大學做超級運算或高科技相關裝備等，缺少這些晶片，將影響中共研發高科技武器的能力與程序。

沈明室認為，美國應會要求其盟友一同對中國實施禁令，它的主要目的是要讓中國的某個能力受到影響，美國不會讓中國可從其他管道獲取相等功用的晶片，讓其他國家反而得到競爭優勢，「它（美國）會從源頭做考量」。

至於這次的禁令政策是否和現今台海與美中台局勢相關？沈明室表示，以現在的三邊發展，美方的行動是可以推斷的，因為中共2027年欲達成軍事現代化，造成軍事威脅升高，美國因此想辦法防止中國超越它的軍事能力。

淡江戰略所助理教授林穎佑接受中央社訪問則認為，這樣的禁令對中共軍事現代化影響有限，中共可以從其他方式取得其他運用在軍事上的晶片，直言若說因此影響整體國防工業發展，「有點難度」。

林穎佑指出，這樣的禁令是科技戰的一環，也是政治態度上的表達，但要影響整體軍事現代化發展，除了晶片之外，科技人才的培育更需要注意。（編輯：吳柏緯）1110908