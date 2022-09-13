疫情與美中緊張 傳Google擬將2成手機移印度生產

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（中央社班加羅爾12日綜合外電報導）舊金山媒體The Information今天引述消息人士的話報導，谷歌（Google）母公司Alphabet正考慮將旗下Pixel手機的部分生產轉移到印度。

路透社報導，這項考量主因中國為了遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖上海等城市，導致供應鏈中斷，以及北京與美國緊張關係升高。

據報導，Alphabet已在徵求印度製造商，打算生產50萬至100萬支Pixel智慧型手機，相當於這支手機年產量的10%至20%。對此，Alphabet並未立即回應路透社的置評要求。

報導還說，Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）今年稍早已初步審閱在印度製造的計畫，但目前尚未做出最終決定。如果批准，印度的生產業務仍須從中國進口零件。

日經新聞（Nikkei）報導，Alphabet也考慮以越南作為另一個製造基地。

今年稍早，中國因為COVID-19病例激增，封鎖了上海等主要科技中心，以致全球供應鏈中斷。美國最近禁止向中國出口一些高端晶片，更讓美中緊張情勢加劇。

Alphabet預計10月6日在美國舉行新品發表會，新款Pixel手機和第一支智慧型手錶屆時將亮相。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110913