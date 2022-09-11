百萬中國果粉搶購蘋果新機 部分機型得等1個多月

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（中央社台北11日電）蘋果推出iPhone 14系列，引發全球果粉搶購，中國也不例外。9日晚間開放預購後，中國蘋果官網湧入大量搶購人潮，電商平台同樣銷售一空，預約人數破百萬，發貨時間已排到10月底。

台灣時間8日凌晨，蘋果在加州古柏迪諾（Cupertino）舉行秋季發表會，展示了3個新款Apple Watch及iPhone 14系列等新品；隨後於9日晚間開放預購。

據中國證券報報導，9日晚間8時開始預購，中國蘋果官網湧入大量搶購人潮，官網一度卡頓，令不少果粉焦急，深怕錯失機會。一名預購了iPhone 14 Pro的消費者在報導中提到，iPhone 14 Pro採用了iPhone系列有史以來運算速度最快的智慧手機晶片，這點是極大的吸引力。

報導提到，除了官網之外，各大電商平台存貨幾乎秒殺。10日上午，蘋果在店商平台京東的自營旗艦店內，iPhone 14全系列已顯示無庫存。其中，預約iPhone 14 Pro系列的用戶更已超過100萬人。

由於搶購人潮過於踴躍，目前中國iPhone 14 Pro的發貨時間已推遲至10月下旬。

業內人士分析稱，蘋果在高階智慧手機市場優勢相當明顯，預計產品的銷量依舊可觀，而且iPhone的銷售占比較高、銷售額提升，對於在蘋果產業鏈上的企業而言有正面助益。

報導引述天風國際證券分析師郭明錤的看法指出，蘋果高階產品的預購情形在初期總是更受歡迎，從iPhone 14線下預購的調查顯示，中國市場的iPhone 14 Pro系列占訂單分配約為85%；iPhone 14 Plus訂單分配占比最低，約為5%。從這次調查來看，今年Pro機型的訂單占比與往年相比更高，反映了蘋果產品細分策略的變化。

報導另引述市場研究機搆IDC發布報告指出，從目前中國市場來看，高階手機市場成為各家必爭之地。iPhone 14系列外觀的改變和影像的提升，有望成為近幾年iPhone系列最吸引消費者的賣點。

再加上其他不同性能升級，可以幫助蘋果在面對各家安卓（Android）高階機型衝擊時，鞏固甚至繼續提升在高階手機市場的優勢。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110911