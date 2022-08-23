彭博：蘋果擬在印度產iPhone14 只晚中國廠2個月

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（中央社舊金山23日綜合外電報導）彭博今天報導，蘋果公司打算在首批於中國製造的iPhone 14出貨約兩個月後，開始在印度製造這個系列的智慧型手機，如同部分人士預期縮短兩地生產的時間差，但不完全同步。

彭博引述知情人士說法報導，蘋果（Apple）一直在與供應商合作，以加快在印度的生產進度，並縮短製造新iPhone的時間差。先前的生產時間通常會差6到9個月。

報導說，長期以來大部分iPhone都在中國生產，但在美中關係緊張和中國實施防疫封鎖措施擾亂經濟活動之際，蘋果正在尋求替代方案。

知情人士向彭博透露，鴻海研究了從中國運送零件，並在印度南部城市清奈（Chennai）郊外的工廠組裝iPhone 14的程序，其中包括尋找方法來達到蘋果嚴格的保密標準。

知情人士說，蘋果和鴻海最終決定今年在印度和中國同步開始生產的做法並不務實，但這仍是長期目標。他們表示，在9月中國工廠首批出貨後，印度的工廠可能會於10月底或11月完成首批iPhone 14。

彭博報導，蘋果發言人婉拒置評，鴻海則尚未立即回覆置評要求。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110823