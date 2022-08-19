鴻海傳擴大投資越南北江省 規模3億美元

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海布局越南傳新進展，當地媒體今天報導，鴻海規劃在北江省光州工業園區再投資3億美元開發新計畫，預估落實後可創造3萬個工作機會。

對此鴻海晚間接受中央社記者詢問表示，不評論單一廠區。

越南當地媒體報導，鴻海集團規劃在北江省光州（Quang Chau）工業園區租用50.5公頃，投資3億美元開發新計畫。

報導指出，越南Kinh Bac Urban Development Corporation（KBC）旗下西貢-北江工業園區公司（Saigon-Bac Giang Industrial Park Corporation），已與鴻海集團簽訂相關合作備忘錄（MOU），若計畫落實，可在當地創造3萬個工作機會。

報導表示，鴻海集團已成為北江省重要外資之一，2019年和2020年，鴻海集團在越南營收規模分別為30億美元和60億美元。

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鴻海集團積極布局越南北江省，去年9月中旬公告，透過子公司以債轉增資越南FuKang Technology，金額8000萬美元（約合新台幣22.16億元），擴充北江省光州工業園區平板電腦與筆電產線，外界推測這與蘋果（Apple）產品布局有關。

2020年11月下旬，鴻海轉投資越南2.7億美元設立Fukang Technology；鴻海集團旗下鴻騰六零八八精密科技在越南北江省設廠，另外富鴻精密元件（Fuhong Precision Component）也在北江省設廠；富寧精密元件（越南）公司（Funing Precision Component）則在北寧省設廠。（編輯：林興盟）1110819