更多編輯台推薦新聞：
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因
國際

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
BA.5首例社區感染 羅一鈞：重複感染症狀可能比前次輕
首頁 / 產經
鴻海
新聞專題
鴻海1/300
首頁 / 產經

鴻海違規轉投資中國紫光 經部：最高可開罰2500萬

2022/7/15 18:35（7/15 18:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鴻海轉投資中國紫光集團案確定將開罰；經濟部表示，最高可罰新台幣2500萬元。圖為鴻海土城廠區。（中央社檔案照片）
鴻海轉投資中國紫光集團案確定將開罰；經濟部表示，最高可罰新台幣2500萬元。圖為鴻海土城廠區。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北15日電）鴻海轉投資中國大陸紫光集團案確定將開罰；經濟部表示，經查鴻海已有「投資事實在前、送審行為在後」狀況，依據兩岸人民關係條例，最高可開罰新台幣2500萬元，至於具體裁罰金額將視鴻海遞件申請內容判斷。

鴻海14日公告透過旗下工業富聯轉投資事業中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業以人民幣53.8億元轉投資晟粵（廣州）產業投資合夥企業，並再轉投資北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

路透社引述消息人士報導，鴻海集團未經事先申請即投資紫光集團，因投資事實已發生，違反事前申請的規定，可能對鴻海處以最高新台幣2500萬元的罰金。

經濟部官員證實，鴻海已於14日公告完成交割，確已有「投資事實在前」的情形，因此據投審會規定，在鴻海後續提出申請並獲核准前，須先行改正，改正做法有兩種，一為繳罰鍰，二為恢復交易。

官員坦言，鴻海轉投資紫光案要恢復交易的機率比較低，因此後續會處以罰鍰，將根據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條、第86條條文，可開罰金額為5萬元至2500萬元。

官員說明，因鴻海14日已告知將向經濟部遞交申請，後續具體裁罰金額，還要再檢視申請內容的投資規模、具體項目，以及有無過失等條件來綜合審酌，並確認裁罰。

官員表示，在鴻海繳完罰鍰後，仍得循原有程序交投審會進行審核，若涉及列管項目，就要交經濟部關鍵技術小組審查，最後再由投審會准駁，若核准，投資案就如預期進行，但若被駁回，鴻海仍須恢復交易。（編輯：潘羿菁）1110715

延伸閱讀
鴻海轉投資中國紫光路徑曝光 交易金額239億元鴻海集團入股紫光案 經部：涉敏感項目需投審會核准中國紫光董座發信 揭債務重整與新布局鴻海集團砸435億元入股紫光 專家：擴大半導體布局紫光債務違約 分析：中國晶片自主警示中國紫光集團妄言買台積電 如今將執行債權清償半導體大買家 鴻海年砸600億美元囊括全球1成規模
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
路透：鴻海未申請便投資紫光 恐遭罰2500萬元