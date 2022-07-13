中國紫光董座發信 揭債務重整與新布局

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（中央社台北13日電）中國紫光集團董事長李濱今天談到如何解決目前的債務與資金問題。他說，首先會把投入的大量股權出資款用於歸還債權人，大幅降低負債率，為各子公司創造良好的經營環境。

曾經揚言要買台積電的紫光集團，如今因破產而進入重整程序。李濱今天發布一封「致紫光集團全體員工的一封信」，當中談及如何解決債務與資金問題、反思紫光集團為何會走向破產重整，以及紫光的下一步布局。

據澎湃新聞等媒體報導，李濱表示，會以健康的資產負債表和資金管理體系重塑公司的信用和聲譽，使投資人和債權人重拾信心，恢復各實體公司的股權和債權融資能力。

他說，為此，首先會把投入的大量股權出資款用於歸還債權人，大幅降低負債率，輕裝上陣，為各子公司創造良好的經營環境。

李濱並指，集團今後會設立3個總部，支持產業公司的高效發展，分別是業務總部、賦能總部和管理總部。

業務總部將把集團的核心業務劃分為幾個類別，將從發展戰略、投融資、產業協同等多角度，幫助集團的實體企業實現穩健成長。

賦能總部將設立產能建設、科研創新和國際合作3個中心，把各子公司急需，但又沒有足夠資金和人才獨立完成的產業鏈建設，以及部分前沿技術開發等工作進行資源整合，加大力度統一投入。

管理總部將為集團控股的各產業公司提供財務、人力、法務、資訊化等中後台的服務支持。各主要產業子公司的核心班子成員將一起參與到集團總體戰略規劃和產業協同工作中。之後的激勵和授權也會向一線的業務、市場、研發、生產等部門傾斜。

李濱並反省紫光為何會走向破產重整，指集團除了資金方面的錯配以外，還缺少兩個東西。一是產業協同，集團內的企業都是各自為戰，沒有資源分享、協同管理，沒有發揮出合力。

二是產業鏈建設，集團下屬企業眾多、體系龐大，卻沒有進行完整的產業鏈布局，部分關鍵環節存在明顯的短板。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110713