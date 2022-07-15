投資紫光傳違規恐遭經濟部開罰 鴻海：近期依規申請

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鴻海轉投資中國大陸紫光集團備受矚目，路透社報導，因違反事前申請規定，鴻海恐被處以最高2500萬元罰金。圖為鴻海土城廠區。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹15日電）鴻海轉投資中國大陸紫光集團備受矚目，路透社報導，因投資事實已發生，違反事前申請規定，鴻海恐被處以最高2500萬元罰金。鴻海重申，近期將依規定向投審會申請。

鴻海14日公告，透過大陸地區投資事業富士康工業互聯網的轉投資事業興微（廣州）產業投資合夥企業，以人民幣53.8億元（約新台幣239億元）轉投資晟粵（廣州）產業投資合作企業，再轉投資事業北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

經濟部投審會13日表示，一旦赴中國投資事業個案累計金額達5000萬美元，或涉及晶圓代工製造、IC設計、封測等敏感項目，須事先取得審查核准。

路透社引述消息人士報導，鴻海集團未經事先申請即投資大陸晶片製造商紫光集團，因投資事實已發生，違反事前申請的規定，可能對鴻海處以最高新台幣2500萬元的罰金。

針對報導，鴻海今天重申，近期將依規定向投審會遞送申請文件。（編輯：楊蘭軒）1110715

路透：鴻海未申請便投資紫光 恐遭罰2500萬元

（中央社台北15日綜合外電報導）路透社報導，2名曾獲相關簡報的消息人士今天透露，鴻海在未獲得政府核准之下，便投資中國晶片大廠紫光集團，台灣政府正考慮開罰最高新台幣2500萬元。

其中一名知情人士告訴路透社，鴻海在做出投資前，並未尋求台灣政府核准，當局認為這違反兩岸人民關係條例，因此鑒於投資案規模，監管機關正在衡量是否對鴻海科處最高新台幣2500萬元罰款。

路透社向鴻海尋求置評，鴻海重申先前已向證交所提交的文件，表示近期將向投審會遞送這起投資案的核准申請文件。

第2名消息人士表示，鴻海可能被罰介於新台幣5萬至2000萬元之間，監管機關將仔細檢查這起投資案，並在收到鴻海申請書後做出決定。

這名人士說：「（本案）有機會獲得核准。否則鴻海將必須撤回投資。」

依照台灣法律，政府可「基於國安考量與產業發展」禁止企業在中國投資，違法者可一再遭到罰款，直到情況改正。

台灣政府禁止企業在中國設立最先進的晶圓廠，以確保企業不會將最佳技術外移到中國。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110715