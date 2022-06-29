中國紫光集團妄言買台積電 如今將執行債權清償

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進入債務重整程序的中國紫光集團，近日傳出將進行債權人的債權清償程序。圖為2018年紫光集團參加第21屆中國北京國際科技產業博覽會。（美聯社）

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）進入債務重整程序的中國紫光集團，近日傳出將進行債權人的債權清償程序，預計將提出3項方案供債權人選擇。若一切順利，預計可望完成95%至100%的清償。

根據上海證券報報導，因破產而進入重整程序的中國紫光集團，近日將進行一般債權人的債權清償程序。

報導引述「紫光集團等7家企業實質合併重整債權清償安排的通知」顯示，按照重整計畫，紫光集團將於近日進行抵債股票交割及現金清償。普通債權人可在「現金、股票和3年留債清償」、「現金、股票和5年留債清償」以及「現金加上8年留債清償」等3種方案中任選一種。

報導提及，若一切順利，這3種針對普通債權人的清償方案最終可望完成95%至100%清償。

據報導，今年1月17日，北京第一中級人民法院向紫光集團送達民事裁定書，裁定批准紫光集團有限公司等7家企業實質合併重整計畫，並終止紫光集團有限公司的重整程序。紫光集團重整正式進入實施階段。

紫光成立於1999年，是北京清華大學旗下全資擁有的半導體集團。但近年，紫光並未立足研發，而是以「國家隊」的姿態大舉砸錢收購組建產業，引發國際側目。

2013年，紫光集團以17.8億美元（約新台幣528億元）收購美國上市公司展訊通信；次年斥資9.1億美元收購美國上市公司銳迪科微電子。

2015年，紫光集團董事長趙偉國高調來台，還揚言要買下台積電、合併聯發科。（編輯：曹宇帆）1110629