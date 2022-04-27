台積電先進製程占全球6成 專家：是台灣堅強矽盾

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（中央社記者張建中新竹27日電）美國國務卿布林肯出席國會聽證會，強調美方會堅決確保台灣有能力自我防衛，抵禦包括來自中國的潛在侵略。產業研究人員表示，台積電的先進製程對全球科技發展具有關鍵影響力，同時也是防護台灣的堅強矽盾。

台灣身為半導體生產重鎮，美國議員關切台灣的安危，在參議院外委會召開的聽證會中關心美國對台軍售、協助台灣防衛等議題。布林肯說，美方會堅決確保台灣擁有自我防衛所需一切工具，能夠抵禦潛在侵略。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，科技發展是影響全球經濟的關鍵，包括工業、農業，甚至是服務業，都需要科技；除了軟體、應用服務，半導體晶片對科技發展又是重中之重。

台灣是全球半導體生產重鎮，其中，先進製程技術又居絕對領先地位。據市調機構集邦科技統計，台灣今年晶圓產能將占全球總產能的48%，台灣的12吋晶圓產能占全球比重將超過5成，16奈米以下先進製程產能占全球比重更將達61%。

即便台廠陸續在美國、日本及新加坡等地建廠，各國晶圓廠也積極擴產，集邦科技預期到2025年台灣晶圓產能占全球比重仍將維持44%水準。因台灣擁人才、地域便利性及產業聚落優勢，台廠仍傾向將研發、擴產重心留在台灣，預期2025年台灣將掌握全球58%的先進製程產能。

台積電是全球晶圓代工龍頭廠，楊瑞臨說，蘋果（Apple）、Google、微軟（Microsoft）、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）等國際晶片、系統大廠都是台積電的直接或間接客戶，是推升包括雲端、基地台等科技產業發展的關鍵。

楊瑞臨表示，台積電是全世界唯一能夠提供高性價比、成本合理的先進製程製造服務的半導體廠，台積電的7奈米、5奈米及未來的3奈米、2奈米先進製程對全球科技發展具有關鍵影響力，同時也是防護台灣的堅強矽盾。（編輯：張均懋）1110427