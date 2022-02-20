日德半導體材料大廠在台擴產 專家：台積電是誘因

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工研院產科國際所研究總監楊瑞臨分析，台積電不斷採用新技術，帶動日德材料大廠來台擴產與台積電合作，擴大自身競爭力。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）日本和德國等半導體材料大廠陸續在台灣擴產或擴大研發中心，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨分析，半導體等級材料和化學品氣體純化門檻高，台積電不斷採用新技術，帶動日德材料大廠來台擴產與台積電合作，擴大自身競爭力。

鑑於烏克蘭與俄羅斯局勢緊繃，楊瑞臨表示，這也加速日本和德國半導體材料大廠因應地緣政治危機，往台灣和韓國布局產能與研發中心，以分散風險。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨今天下午接受中央社記者電訪分析，台積電先進晶圓代工關鍵步驟包括薄膜、曝光、蝕刻等製程，除不斷精進採用新技術，還要求關鍵材料和化學品氣體等需降低用量、且可回收再利用，以達到環保永續目標。

楊瑞臨說，台積電帶動半導體等級的化學品和關鍵材料純化品質，領先全球產業，日本和德國材料大廠，來台擴產貼近台積電，才能進一步提升本身競爭力。

從全球布局看，楊瑞臨分析，過去20年半導體製造往亞洲包括台灣和韓國集中，日本和德國廠商掌握半導體關鍵材料和化學氣體，研發也以日本和德國當地為主。

鑑於目前供應鏈缺料和區域製造趨勢，楊瑞臨指出，日本、歐盟和美國加速半導體製造自主供應鏈，而以日本為重鎮的半導體關鍵材料和化學品廠商，為了貼近包括三星（Samsung）高階記憶體製造和台積電的先進晶圓代工製程等客戶，逐步往韓國和台灣擴產或建立研發中心。

面對中國欲急起直追，並自主建立包括半導體關鍵材料和化學品供應鏈，楊瑞臨表示，目前中國仍達不到半導體等級，韓國也想扶持自主的半導體關鍵材料和化學品供應鏈。

楊瑞臨指出，台灣相對開放，加上日本、德國、法國等關鍵材料和化學品廠商，若要提升半導體等級的純化技術，勢必要跟台積電合作；他預期，未來將會有更多材料和化學品廠商進駐來台擴產或設立據點。

觀察俄烏局勢緊繃對半導體產業的影響，楊瑞臨表示，日本和德國材料與化學品廠商供應的半導體等級氣體雷射和蝕刻氣體等，原料主要來自烏克蘭和俄羅斯，俄烏局勢變化影響須持續觀察，這也加速日本和德國半導體材料大廠因應地緣政治危機、往台灣和韓國布局產能與研發中心，以分散風險。

台灣半導體產業成長可期，吸引日本材料大廠陸續來台擴產，日商ADEKA於2月17日宣布將透過子公司台灣艾迪科精密化學，在台興建生產高階邏輯半導體材料的新機械設備和廠房，相關投資金額25億日圓（約合新台幣6億元），今年8月開始動工，預估2024年4月開始營運。

住友電木（Sumitomo Bakelite）株式會社去年11月上旬宣布，將投資33億日圓（約合新台幣8億元），在台灣子公司住友培科現有高雄市大寮區廠區內興建新廠房，預估今年3月開始動工，2023年中期開始生產。

ADEKA在台設廠，是繼在韓國設立廠區後、第2個在海外興建的生產據點。ADEKA指出，在台灣設廠主要因應5G通訊、AI、元宇宙等應用帶動半導體晶片需求的趨勢，期望藉由這次投資，切入台灣邏輯半導體晶片業務，擴大集團在半導體領域事業規模。

住友電木表示，在台設廠是因應台灣半導體市場成長，以及台灣後段專業封測委外代工（OSAT）市場回溫的需求。

不僅日本廠商，默克集團（Merck）去年12月中旬宣布，未來5至7年將在台灣投資約新台幣170億元，擴大在地半導體事業。

今年默克正在南科高雄園區新建超過15公頃的生產中心，這將是默克全球首座半導體材料大型生產與應用研發中心，新建設施將囊括默克全系列的半導體解決方案產品。

德國半導體與電子封裝材料商賀利氏科技集團（Heraeus Group）去年12月下旬也宣布，將在新竹竹北台元科技園區設立創新實驗室。

美國英特格（Entegris）去年12月上旬宣布擴大投資南科高雄園區先進技術廠區，未來3年投資規模將增至5億美元（約合新台幣140億元），並將擴增新竹台灣技術研發中心（TTC）。（編輯：黃國倫）1110220