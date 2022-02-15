台積電積極擴產 通過5550億元資本預算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹15日電）台積電董事會今天核准209億4417萬美元資本預算，約新台幣5550億1775萬元，將用於建置及升級先進製程、成熟和特殊製程、先進封裝等產能。

因應未來營運成長需求，台積電繼去年投入300.4億美元資本支出後，2022年資本支出將進一步達400億至440億美元規模，續創史上新高紀錄；將用於2奈米、3奈米、5奈米和7奈米先進製程，也將用於特殊製程、先進封裝及光罩製作。

台積電指出，董事會今天核准資本預算209億4417萬美元，約新台幣5550億1775萬元，內容包括建置及升級先進製程產能、建置成熟及特殊製程產能、建置先進封裝產能、廠房興建及廠務設施工程，以及2022年第2季至第4季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電董事會還核准於不高於新台幣600億元（約22.6億美元）之額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，並核准於不高於美金10億元之額度內，於台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，以支應產能擴充及污染防治相關支出的資金需求。（編輯：黃國倫）1110215