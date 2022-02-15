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台積電去年員工分紅平均每人124.9萬元 總額712億元

2022/2/15 19:51（2/15 20:19 更新）
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台積電去年度員工業績獎金與酬勞總金額同步攀高至712億290萬元。其中，員工業績獎金約356億145萬元。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台積電去年度員工業績獎金與酬勞總金額同步攀高至712億290萬元。其中，員工業績獎金約356億145萬元。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹15日電）台積電董事會今天核准去年度員工業績獎金與酬勞，總金額約新台幣712億290萬元，以去年底台灣員工人數約5.7萬人計，平均每人約可得124.9萬元。

台積電去年營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高，總營收1.58兆元，稅後淨利5965.4億元，每股純益23.01元。

隨著獲利創高，台積電去年度員工業績獎金與酬勞總金額同步攀高至712億290萬元。其中，員工業績獎金約356億145萬元，已於每季季後發放，酬勞約356億145萬元，預計今年7月發放。

台積電近年大舉徵才，至去年底台灣員工人數增至5.7萬人，影響平均每人可得金額減少，估計降至約124.9萬元。

為吸引及留任高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，台積電董事會核准發行2021年限制員工權利新股共138.7萬股。

鑒於發行限制員工權利新股將增加流通在外股數，為抵銷造成的股權稀釋影響，台積電董事會同時核准通過自集中交易市場買回相同股數的公司股份並將辦理註銷。

此外，台積電董事會還核准發行不超過普通股296萬股的2022年限制員工權利新股案，將呈送2022年股東常會核准。台積電今年度股東常會將於6月8日上午9時在新竹國賓大飯店舉行。（編輯：張均懋）1110215

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