更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場
運動

影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
延後到校政策3月初揭曉 擬早自習不考試、減少朝會次數
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電3/300

台積電去年第4季每股配息2.75元 6月16日除息

2022/2/15 19:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹15日電）晶圓代工廠台積電董事會今天核准配發2021年第4季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為2022年6月16日。

隨著智慧手機、高效能運算、物聯網、車用電子及消費性電子平台銷售業績全面成長，台積電去年第4季營收攀高至4381.9億元，再創歷史新高，季增5.7%，歸屬母公司淨利1662.3億元，同創歷史新高，季增6.4%，每股純益6.41元。

台積電董事會今天核准配發第4季每股現金股利2.75元，配息基準日定為2022年6月22日，除息交易日為6月16日，6月18日至22日停止普通股股票過戶，並於2022年7月14日發放。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，2021年第4季股利估計將有3.43億餘元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3551萬餘元股息入袋；總裁魏哲家持股587萬餘股，也將有1592萬餘元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億餘元入帳。（編輯：黃國倫）1110215

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀