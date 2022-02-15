台積電去年第4季每股配息2.75元 6月16日除息

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（中央社記者張建中新竹15日電）晶圓代工廠台積電董事會今天核准配發2021年第4季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為2022年6月16日。

隨著智慧手機、高效能運算、物聯網、車用電子及消費性電子平台銷售業績全面成長，台積電去年第4季營收攀高至4381.9億元，再創歷史新高，季增5.7%，歸屬母公司淨利1662.3億元，同創歷史新高，季增6.4%，每股純益6.41元。

台積電董事會今天核准配發第4季每股現金股利2.75元，配息基準日定為2022年6月22日，除息交易日為6月16日，6月18日至22日停止普通股股票過戶，並於2022年7月14日發放。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，2021年第4季股利估計將有3.43億餘元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3551萬餘元股息入袋；總裁魏哲家持股587萬餘股，也將有1592萬餘元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億餘元入帳。（編輯：黃國倫）1110215