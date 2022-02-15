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台積電招募政經博士人才 因應地緣政治分析

2022/2/15 16:34
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（中央社記者張建中新竹15日電）國際地緣政治重要性日益增加，晶圓代工廠台積電啟動招募具備政治經濟背景的博士人才，引發外界高度關注。台積電表示，主要是希望能協助進行市場研究，提供內部政經相關情勢的分析與資料。

因應業務在全球範圍的規模和複雜性不斷增長，台積電此次招募具備政治經濟背景的商業智慧分析師，主要研究美、中、台的關係，進行政經情勢分析，整合影響IC供應鏈的政經變化相關新聞、報告與網路論壇。

台積電此次在社群網路服務網站領英（Linkedin）的徵才訊息中指出，台積電對於職缺的要求是需具政治經濟、國際關係或等同課程的博士學位，還要有4年以上數據分析、數據科學或市場研究經驗，並要跟上美國和中國的政治經濟動態。

台積電並指出，擔任此職務的人才要能在快節奏、動態的環境中良好工作，且要樂於學習新事物，勇於跳出舒適圈。至於薪資福利內容，台積電並未說明。

隨著美國及歐洲等國紛紛將半導體產業視為重要戰略產業，並紛紛祭出補助措施，地緣政治盛行，台積電招募具備政經背景的人才，引發外界高度關注。

台積電指出，身為國際公司，在全球布局需要接觸全球多元的人才。一直以來，台積電都在徵求資料分析的商業人才，此次希望招募具備優異資料分析技能的政經領域人才，協助進行市場研究，提供內部政經相關的分析與資料。（編輯：張良知）1110215

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