DENSO入股台積電日本熊本子公司 投資3.5億美元

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（中央社記者張建中新竹15日電）台積電、索尼半導體解決方案（SSS）及電裝株式會社（DENSO）今天共同宣布，DENSO將投資台積電在日本熊本縣設立的子公司JASM約3.5億美元，持股超過10%。

台積電總裁魏哲家表示，非常高興電裝株式會社投資JASM，以在未來的運輸科技領域共同實現新的創新。

魏哲家說，台積電不僅藉由JASM支持市場對特殊製程技術持續增加的需求，也使台積電能夠與日本頂尖的半導體人才，一同為全球半導體產業生態系統的發展做出貢獻。

電裝株式會社總裁暨執行長Koji Arima表示，隨著自動駕駛和電動化等移動技術的發展，半導體在汽車產業變得越來越重要。透過與台積電及索尼半導體解決方案公司的合作夥伴關係，DENSO將對半導體中期至長期的穩定供應及汽車產業做出貢獻。

索尼半導體解決方案公司總裁暨執行長Terushi Shimizu說，全球對半導體的需求預計持續成長，相信JASM將對確保邏輯晶片的穩定供應做出貢獻，不僅是為索尼半導體解決方案公司，也包括整個產業；很高興電裝株式會社成為新成員，期待攜手支持JASM成立。

台積電表示，位於日本的JASM晶圓廠計畫將於2022年開始興建，並於2024年底前開始生產。為滿足市場需求，除先前宣布的22及28奈米製程，該晶圓廠將進一步提升製造能力，提供12及16奈米鰭式場效製程，並將月產能提高至5萬5000片12吋晶圓。

台積電指出，隨著產能提升，並在日本政府大力支持下，JASM熊本廠的資本支出約86億美元，該晶圓廠預計將直接創造約1700個高科技專業工作機會。（編輯：張均懋）1110215