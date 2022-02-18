日經：台灣半導體人才全球搶 薪資比疫情前高1/3

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新竹18日綜合外電報導）日本媒體日經亞洲報導，全球半導體產業正在瘋狂招聘，作為世界先進晶片製造中心的台灣，搶人才的壓力又更大。不僅台積電等台灣大廠搶人，高通等國外大廠也來台砸錢爭取人才。

過去一年全球晶片供應短缺，暴露出產能不足問題；加上各國政府都在想辦法建構或補強自身半導體供應鏈，因此相關業者都在搶著擴大產能，人力需由因而大增。但業界對台灣工程師人才需求正在增加同時，台灣畢業生人數卻正在減少。

日經亞洲（Nikkei Asia）訪問人力資源專家、業界高層和政府官員，全都得到一個結論：他們從未見過人才短缺問題如此嚴重。且他們大多預期，情況還會惡化。

根據台灣經濟研究院提供的數據，台灣半導體產業雇用人數由2019年的22萬5000人躍增至去年底的29萬多人。

台灣最大2家晶片製造商台積電和聯發科今年合計要招聘1萬多人，大多數職位在台灣。全球第4大晶圓代工廠台灣的聯電告訴日經亞洲，目標今年在台灣聘雇1500人。

歐洲最大晶片生產設備製造商艾司摩爾（ASML）今年要在全球增雇4000人，其中1000人在台灣。其他像應用材料（Applied Materials）、默克（Merck）和英特格（Entegris）等國際晶片工具和材料製造商，合計今年也要在台灣徵才數百人。

根據日經亞洲訪問及從LinkedIn和台灣徵才平台收集到的資料，包括美國主要晶片製造商如美光（Micron）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、輝達（Nvidia）和超微（AMD），以及台灣晶片開發商如聯詠、瑞昱和群聯，目前合計在台灣開出2000多個職缺。

根據台灣最大求職網站104人力銀行所做調查，去年12月半導體產業共有3萬4000個職缺，比2年前多出近77%。104資深副總經理晉麗明說：「我們從沒見過半導體產業如此求才若渴。…每個月開出的職缺數量龐大。」

大廠想盡辦法爭取人才，也擠壓到較小業者求才空間。新創晶片企業網聯通訊總經理凌文強便表示，旗下一些有經驗的工程師最近出走，「因為更大的外國對手提出高出7成甚至一倍的薪資方案」。

根據台灣勞動部數據和104人力銀行調查，台灣半導體業員工平均每月起薪約新台幣5萬2288元。但據日經亞洲訪問企業高層和學生，發現有許多例子，領先的晶片開發業者提出遠遠更高的薪水。

例如聯發科提供頂尖工程學校畢業生的月薪達到新台幣8萬3000元。加上紅利，相關科系畢業生年薪可能超越新台幣200萬元；若有幾年工作經驗，年薪還可達到新台幣300萬至500萬元。

根據人力資源公司IMC精英估計，台灣頂尖學校的理工科畢業生年薪可達到新台幣160萬至200萬元，比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前約高出1/3。（譯者：張正芊）1110218