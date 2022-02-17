積亞半導體砸30億進駐竹科 助台延續供應鏈中心地位

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（中央社記者蘇思云台北17日電）科技部科學園區審議會今天通過12件投資案，投資總額新台幣85.12億元。台亞半導體子公司積亞半導體，投資30億元進駐竹科，有望延續台灣半導體產業在全球供應鏈的中心地位。

科技部今天召開第77次科學園區審議會並發布新聞稿。單案投資金額最大的是積亞半導體，投資30億元進駐新竹科學園區，主要產品為碳化矽功率元件（MOSFET, SBD on SiC）跟矽基功率元件（MOSFET, FRED on Si） 。

積亞半導體技術源自母公司台亞半導體30年累積的LED磊晶技術，結合日亞化集團化合物半導體技術資源，透過35年晶圓製造與研發技術團隊延伸應用到碳化矽功率元件領域。

科技部表示，積亞半導體開發產品是電動車、充電樁、智慧電網及汽車電子等所需要的化合物半導體關鍵元件，極具技術優勢與市場潛力，不僅符合半導體產業發展趨勢，也有助延續我國半導體產業位在全球供應鏈的中心地位。

投資金額第二是汎銓科技股份有限公司竹科分公司，投資4.66億元進駐竹科，主要產品為半導體晶圓、IC相關材料分析與故障分析服務。未來進駐園區後，可協助園區半導體產業加速先進製程研發，維持領先地位。

科技部表示，這次可公開的公司名稱，有積體電路產業的積亞半導體、汎銓科技股份有限公司竹科分公司、韓商韓松化學股份有限公司、以色列商前銳科技股份有限公司台灣分公司；生物技術領域的保瑞聯邦股份有限公司新竹分公司及鑫林蜂研所生醫股份有限公司。

在產業創新領域有采威國際資訊股份有限公司橋科分公司；精密機械領域有富騰國際實業股份有限公司；電腦週邊有超昱國際有限公司等。另外，有3件投資案不公開公司名稱與投資金額。

科技部指出，還有1件擴廠案、5件廢止案、1件增加產品及營業項目案及8件增資案，合計增資38.3億元。（編輯：張均懋）1110217