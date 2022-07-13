鴻海集團入股紫光案 經部：涉敏感項目需投審會核准

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）鴻海集團擬與興微產業合資入股紫光集團，經濟部投審會今天表示，一旦赴中國投資金額達5000萬美元，且涉及晶圓代工製造、IC設計、封測等敏感項目，需事先取得審查核准，目前尚未收到鴻海遞件。

中國紫光集團聲請破產後，其重組程序已步入收尾階段，鴻海集團計劃藉由旗下工業富聯，與興微產業投資合資，共同出資人民幣98億元（約新台幣435.45億元），入股紫光集團，布局半導體事業。

投審會表示，經詢問鴻海後，對方表示目前尚無明確投資計畫；不過由於報載投資案投資項目可能包括晶圓代工或製造、IC設計、封測等敏感技術領域，因此也已提醒鴻海，若投資計畫內容涉及上述項目，就須依規定提出申請。

此外，投審會進一步說明，根據規定，台灣事業單位對大陸地區的投資事業個案，若累計投資金額逾5000萬美元，即屬於專案審查案件，亦須經投審會核准。

根據規定，若投資案涉及列管項目，就需將投資計畫提交經濟部關鍵技術小組審查，由經濟部次長擔任小組召集人，請幕僚單位工業局邀專家學者參審，根據計畫內容進行技術層次、資金、國內有無相對投資與產業發展等項目，進行綜合性審查，最後再由投審會准駁。

工業局表示，會先和鴻海了解具體狀況，根據程序，鴻海集團投資紫光需先向投審會申請，未來將視投資計畫書內容，以及投資方式、樣態等細節，提供必要的審查協助。

不過經部官員初步判斷，從產業面觀察，目前鴻海有意入股紫光，對台灣半導體產業應不至於有什麼技術疑慮或威脅，不過仍得就其投資申請內容，釐清資金動向、投資要件以及具體涉及的產業技術內容，來綜合判斷。（編輯：潘羿菁）1110713