美國打擊中國晶片業 傳施壓荷蘭日本停賣曝光機給中企

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知情人士透露，美國正在向荷蘭施壓，要求禁止艾司摩爾向中國出售製造全球大量晶片至關重要的主流技術。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國擴大遏制中國崛起的運動。知情人士透露，美國正在向荷蘭施壓，要求禁止艾司摩爾（ASML Holding NV）向中國出售製造全球大量晶片至關重要的主流技術。

華府提議的限制措施，將使向中國出售最先進系統的限制範圍進一步擴大，企圖阻止中國成為全球晶片生產領導者的計畫。如果荷蘭同意，目前禁止進入中國的晶片製造設備範圍和類別將大幅擴大，從而可能令中芯國際和華虹半導體等晶片製造商受到沉重打擊。

知情人士說，美國官員正在遊說荷蘭當局禁止ASML出售部分舊款的深紫外光（DUV）曝光機。這些機器比先進技術落後一代，但仍然是製造汽車、手機、電腦乃至機器人所需的某些較不先進晶片的最常用設備。

知情人士表示，美國商務部副部長葛瑞夫茲（Don Graves）5月底至6月初訪問荷蘭和比利時，討論供應鏈問題時提出此要求。當時葛瑞夫茲還參觀ASML位於費爾德霍溫（Veldhoven）的總部，並會見執行長韋尼克（Peter Wennink）。

知情人士說，荷蘭政府尚未同意對ASML向中國晶片製造商出口的任何額外限制，因為此舉可能會傷害荷蘭與中國的貿易關係。由於無法獲得荷蘭政府的出口許可證，ASML已經無法將最先進、每台售價約1.6億歐元的極紫外光（EUV）曝光機銷往中國。

美國商務部和荷蘭外交部拒絕置評。

ASML發言人說：「討論並不是新的。尚未作出任何決定，我們不對傳言加以臆測或評論。」

ASML是全球最大半導體曝光機供應商，這些機器在半導體製造過程中占據極為重要地位。ASML在此類設備市場的主導地位，意味著進一步切斷中國取得ASML產品的管道，將挫敗這個亞洲國家在關鍵電子元件生產方面實現更加自給自足的雄心。

其中一位知情人士說，美國官員還試圖向日本施壓，要求日本停止向中國晶片製造商提供相同的技術。日本尼康（Nikon）與ASML在曝光機領域互為競爭對手。

尼康發言人說：「我們沒有關於此事的訊息。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110706