更多編輯台推薦新聞：
蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進
國際

蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓
運動

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
波蘭提供美米格-29助烏抗俄 美國防部：恐行不通
首頁 / 產經

晶圓代工全球營收估連3年增逾20% 16年來最強成長

2022/3/9 10:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹9日電）研調機構IC Insights預估，今年全球晶圓代工業營收將成長20%，將連續3年成長逾20%，將是2002年至2004年以來最強勁的連3年成長。

IC Insights指出，2019年全球晶圓代工營收下滑2%，2020年在5G智慧手機應用處理器（AP）及其他通訊元件驅動下，晶圓代工營收強勁回升21%，2021年持續躍升26%。

IC Insights預期，2022年全球晶圓代工營收可望攀高至1321億美元，將再成長20%，將連續3年營收成長逾20%水準，並是2002年至2004年以來最強勁的連3年成長。

全球前12大晶圓代工廠中，有9家位於亞太地區，IC Insights指出，僅歐洲的X-Fab、以色列的高塔半導體（Tower）及美國的格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）不在亞太地區。

IC Insights表示，儘管中芯國際資本支出大幅增加，中國大陸政府與私人投資積極投入半導體業，但在美國將中芯列入黑名單情況下，預期中國大陸難以在先進的晶圓代工業務競爭，中國占全球晶圓代工比重將維持相對穩定。

IC Insights預期，2026年中國大陸占全球晶圓代工比重將約8.8%，將較2006年的高峰11.4%下滑2.6百分點。（編輯：張良知）1110309

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族