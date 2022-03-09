晶圓代工全球營收估連3年增逾20% 16年來最強成長

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（中央社記者張建中新竹9日電）研調機構IC Insights預估，今年全球晶圓代工業營收將成長20%，將連續3年成長逾20%，將是2002年至2004年以來最強勁的連3年成長。

IC Insights指出，2019年全球晶圓代工營收下滑2%，2020年在5G智慧手機應用處理器（AP）及其他通訊元件驅動下，晶圓代工營收強勁回升21%，2021年持續躍升26%。

IC Insights預期，2022年全球晶圓代工營收可望攀高至1321億美元，將再成長20%，將連續3年營收成長逾20%水準，並是2002年至2004年以來最強勁的連3年成長。

全球前12大晶圓代工廠中，有9家位於亞太地區，IC Insights指出，僅歐洲的X-Fab、以色列的高塔半導體（Tower）及美國的格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）不在亞太地區。

IC Insights表示，儘管中芯國際資本支出大幅增加，中國大陸政府與私人投資積極投入半導體業，但在美國將中芯列入黑名單情況下，預期中國大陸難以在先進的晶圓代工業務競爭，中國占全球晶圓代工比重將維持相對穩定。

IC Insights預期，2026年中國大陸占全球晶圓代工比重將約8.8%，將較2006年的高峰11.4%下滑2.6百分點。（編輯：張良知）1110309