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英外相：英對港義務未在97終止 將持續捍衛自由

2022/7/1 22:51
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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）今天是香港主權移交25週年。英國外交大臣特拉斯指出，英國對香港的義務並未在1997年終止，將持續捍衛香港民眾的權利與自由；在香港重拾依據中英協議應得的自由前，英國都不會善罷甘休。

英國「泰晤士報」（The Times）6月30日刊登特拉斯（Liz Truss）專文，內容提到中國與英國1984年簽訂「中英聯合聲明」，雙方承諾維護多年來確保香港繁榮的基礎：基本權利和自由。1997年7月1日香港主權移交北京，時任中國國家主席江澤民重申將堅守協議。

不過，25年過去，香港民眾的權利、自由和自主都面臨危殆。

特拉斯指出，2020年生效的香港「國家安全法」讓北京有條件系統性地攻擊應屬於香港的權利和自由。當局迫害反對派、將不同的意見視為犯罪、逼走任何勇於對權力說真話的人；選舉也名存實亡，只有北京認可的人能順利參選。

香港新任特首李家超今天宣誓就職。特拉斯表示，英國將觀察李家超是否會試圖恢復香港的往日國際名聲、維護民眾的基本自由。

她提到，許多香港人被迫離家尋求自由環境，英國因此推出新的移民管道，目前已有超過12萬名持「英國國民（海外）護照」（BNO）的港人利用此管道申請來英。

30日在西班牙馬德里（Madrid）落幕的北大西洋公約組織（NATO）峰會首度在戰略構想提及中國，點名中國極力企圖顛覆以規則為基礎的國際秩序、惡意行為對北約各國的集體安全構成威脅。

特拉斯指出，全世界都在關注中國的行為；在新的戰略構想，北約各國提出目前為止對中國最強烈的聲明。（編輯：黃自強）1110701

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