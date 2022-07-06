澳外長：澳中關係穩定有利雙方 應移除脅迫性措施

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（中央社記者侯姿瑩新加坡6日專電）G20外長會議本週將登場，澳洲外交部長黃英賢今天被問及是否有規劃與中國外長王毅在場邊會晤時表示，對這類互動持開放態度，澳中關係穩定有利雙方，也強調移除脅迫性措施的重要。

20國集團（G20）外長會議7日至8日將在印尼峇里島舉行，澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）今天先到新加坡訪問。星國外交部表示，黃英賢於訪星期間拜會新加坡總理李顯龍、副總理兼財政部長黃循財、外交部長維文（Vivian Balakrishnan）。

黃英賢下午與維文舉行聯合記者會。對於媒體問及，是否有規劃在G20外長會議期間與王毅在場邊會晤，黃英賢回應表示，對這類互動抱持開放態度；這類安排變動性很大。

北京和坎培拉近年來關係轉冷，澳洲新政府5月底上台後，澳中關係走向引發關注。

澳洲先前要求針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開獨立調查，並禁止中國電信巨頭華為參與澳洲5G網路建設。中國則以加徵關稅和中斷紅酒、大麥、煤炭等澳洲重要產品進口做出回應。

黃英賢坦言，澳中關係明顯存有挑戰，「是複雜且有因果的關係」（complex and consequential relationship）；相信澳中關係穩定對雙方都有利。

但她也強調，中國對澳洲持續實施脅迫性貿易及經濟措施，「我們對此持續關切」。

有關澳中貿易障礙，黃英賢表示，澳洲政府認為移除脅迫性措施很重要，許多區域內國家都認同這項原則。她也強調，國際貿易規則的重要性。（編輯：陳惠珍）1110706