美中外長G20場邊會晤 將為競爭設護欄避免誤判

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（中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電）美中外長本週將在印尼G20部長會議場邊舉行會談，美國國務院亞太助卿康達表示，會談將為美中設立護欄，確保溝通管道暢通，避免誤判，美方也會表達對中方在俄烏戰爭上的期待。

美國國務院今天上午宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）6日將啟程前往印尼，出席7日至8日於峇里島舉辦的20國集團（ G20 G20小百科 20國集團（G20）是全球主要經濟體齊聚一堂的國際論壇，會員國國內生產毛額（GDP）占全球80%、占全球貿易的75%，人口占全球的60%。

首屆論壇1999年在德國首都柏林舉行，並自2008年起每年召開1次國家元首與政府領導人出席的峰會，探討全球經濟與金融問題。

會員國有澳洲、阿根廷、巴西、加拿大、中國、法國、德國、日本、印度、印尼、義大利、墨西哥、俄羅斯、南非、沙烏地阿拉伯、韓國、土耳其、英國、美國與歐盟，西班牙則是固定來賓國。 看更多 關閉 ）部長會議。他將重申美國與國際夥伴合作對抗全球挑戰的承諾，包括食物能源不安全、俄國持續對烏克蘭發動戰爭等問題。

G20部長會議期間，布林肯將與部分國家外長舉行場邊會，包括中國外交部長王毅；這將是繼兩人去年10月羅馬會談以來，首次面對面會晤。

針對美中外長此次會談重點，康達（Daniel Kritenbrink）今天在電話簡報會中指出，最優先重點就是向中方強調，美方會致力與北京進行密集外交，保持雙方溝通管道暢通。美國多次表明希望以負責任方式管理美中競爭，兩人將討論為雙邊關係設立護欄，確保競爭不會造成誤判或衝突。

不過，康達表示，如同布林肯在5月底對中政策演說中所指，美國仍致力在符合美方利益之處，探索與中國潛在合作領域，布林肯與王毅預期也會就可能合作議題交換意見，例如氣候變遷、全球衛生及對抗毒品等。

此外，康達說，布林肯也會向中方表達人權關切，並重申美方在俄烏戰爭上對北京的期待。

有媒體詢問究竟何謂「護欄」，康達表示，護欄是指雙方擁有充分溝通管道，並透過這些管道積極做意見交換，以避免誤判。

康達指出，美中之間溝通管道暢通相當重要，尤其在高階層級，雙方在總統、外長與國安顧問等層級都有定期聯繫。他強調，美方會竭盡所能，避免任何一方做出可能導致衝突的誤判。

除了與王毅會晤外，布林肯也有望與受邀出席此次G20部長會議的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）舉行場邊會。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美方會在時間更靠近時公布其他雙邊會談資訊。

至於布林肯與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行雙邊會談的可能，普萊斯直接了當表明，俄國在未被挑釁情況下對烏克蘭人民發動戰爭，現在不是兩人見面對的時機。

結束印尼訪問後，布林肯將轉往泰國，與泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-cha）、泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）會晤。（編輯：陳政一）1110706