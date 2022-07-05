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葉倫與劉鶴通話 關切中國不公平經濟做法

2022/7/5 13:54（7/5 14:17 更新）
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美國財政部長葉倫（左）4日與中國國務院副總理劉鶴（右）通話時，對於中國「不公平、非市場經濟做法」表達關切。（左圖中央社檔案照片，右圖中新社）
美國財政部長葉倫（左）4日與中國國務院副總理劉鶴（右）通話時，對於中國「不公平、非市場經濟做法」表達關切。（左圖中央社檔案照片，右圖中新社）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國財政部表示，財政部長葉倫（Janet Yellen）今天與中國國務院副總理劉鶴通話時，對於中國「不公平、非市場經濟做法」表達關切。

綜合路透社和法新社報導，美國財政部在聲明中說：「財政部長葉倫今天與中華人民共和國副總理劉鶴舉行線上會談，為政府致力保持溝通管道暢通一環。」聲明還說，兩人對話「坦率且具實質性」。

聲明說，兩人「討論了美國和中國的總體經濟和金融發展，以及在商品價格上漲和糧食安全挑戰下的全球經濟前景」。

「葉倫部長坦率地提出關切的問題，包括俄羅斯與烏克蘭戰爭對全球經濟的影響，以及（中方）不公平、非市場經濟做法。」

中國官媒新華社報導，劉鶴應約與葉倫熱線，中方對美國取消對中加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題表達關切。

「華爾街日報」稍早報導，美國總統拜登將在近期內宣布調降部分中國商品關稅，熟悉內情的人士指出，拜登近幾週一直在考慮這件事，可能在本週公布決定。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110705

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