華郵：拜登可能很快取消對中國加徵關稅

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天報導，美國總統拜登預料很快將取消前總統川普對自中國進口貨物加徵的部分關稅。

拜登政府中主張取消關稅一方希望讓通膨降溫，贊成維持的一方則希望藉此持續對北京施加經濟壓力，由於兩方政策目標角力，拜登先前遲遲無法做出決定。

報導引述熟悉內情人士說法報導，拜登近幾週一直在考慮這件事，可能在本週公布決定。取消關稅的商品可能包括服飾和學習用品等消費性商品，並將推動更廣泛的框架，允許進口商申請關稅豁免。

報導指出，美國貿易代表署（USTR）正在對川普時代關稅政策進行四年一度的強制檢討，業界人士可以提供意見的時間將於7月5日截止。

官員與貿易專家指出，拜登在決策過程中持續受到來自政府內部，以及包括業界、勞工和議員等外部力量的不同意見施壓，導致宣布取消關稅的計畫一延再延。這同時也反映政府內部，對於對中國課徵關稅的看法嚴重分歧。

在拜登的閣員中，財政部長葉倫（Janet Yellen）曾稱關稅拖累經濟，表示政府正在考慮重新調整，以對抗通貨膨脹。她還說，若干關稅並不具戰略性，也沒有解決中國的不公平貿易問題。

另一方面，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）則認為，美國對中國貨物加徵關稅是制衡北京的關鍵因素，希望關稅結合其他手段能對北京施壓，改變美方聲稱對美國企業和勞工造成不利的貿易措施。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110704