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葉倫：川普時代部分對中關稅已失去戰略目的

2022/6/20 01:32
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國財政部長葉倫今天表示，從川普政府延用至今的部分對中關稅已「失去其戰略目的」；她還說，總統拜登重新審查這些關稅，旨在降低通膨。

葉倫（Janet Yellen）接受ABC政論節目「本週」（This Week）專訪時表示：「拜登總統正在審查對中關稅政策。我們都同意中國正推行一系列不公平貿易實務，這個問題相當重要，但我們沿用至今的關稅措施中，有些已經失去戰略目的，且會讓消費者成本上升。」

不過，葉倫並未列舉任何具體關稅項目，也拒絕透露拜登政府何時將做出最終決定。

拜登18日證實，他「很快」會再和中國國家主席習近平通話，預計最快7月，並表示自己正考慮是否調降對中關稅。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）也說，拜登正在評估是否暫停徵收聯邦汽油稅，以協助降低油價。

葉倫和葛蘭何都重申了拜登的立場，即經濟衰退「並非不可避免」。葉倫還強調，勞動市場與消費支出仍然強勁。

葉倫在專訪中表示，「勞動市場非常強勁，現在甚至可能是戰後最強勁的時期。」

不過她也坦言，當前通膨程度「高到無法接受」，她預期經濟將會放緩。（譯者：施施）1110620

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