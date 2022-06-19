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3碼不夠？美聯準會理事支持下個月再大幅升息

2022/6/19 11:08（6/19 11:42 更新）
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美國聯準會理事華勒18日表示，贊成下個月再次大幅升息。圖為美元。（中央社檔案照片）
美國聯準會理事華勒18日表示，贊成下個月再次大幅升息。圖為美元。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）今天表示，贊成下個月再次大幅升息。

聯準會15日宣布近30年來最大幅度升息，將基準借貸利率提高0.75個百分點，以遏制不斷攀升的通貨膨脹。

華勒在為達拉斯（Dallas）一場會議所準備的演說稿中指出：「如果數據走向如我預期，我將在7月的會議中支持採取類似程度的舉措。」

華勒說：「聯準會將『全力以赴』重建物價穩定。」

聯準會近幾週透露了將升息0.5個百分點的計畫，但美國消費者物價近期出現了40年來最大漲幅，改變了聯準會的態度。

受到烏克蘭戰爭以及擾亂全球供應鏈的疫情封城影響，天然氣、食品和房屋價格飆升，聯準會在面臨巨大壓力之下，宣布此次超大規模的升息。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在聯準會宣布升息3碼後表示，下個月有可能再度升息0.75個百分點。

聯準會改採更積極性立場而招致批評，外界認為決策者在控制物價上漲方面措手不及，且本應該更快速地讓刺激經濟的資金退場。美國經濟目前正面臨日益增加的衰退風險。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110619

美國聯準會15日宣布升息3碼，為28年來首見。（中央社製圖）
美國聯準會15日宣布升息3碼，為28年來首見。（中央社製圖）
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