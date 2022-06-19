美國強而快緊縮政策 央行：新興市場貨幣貶值等挑戰大

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（中央社記者蘇思云台北19日電）美國去年底至今陸續啟動縮減購債、升息循環與縮減資產負債表。央行分析，美國這次貨幣政策正常化速度遠比過去更快，全球股債同時向下修正，新興市場也面臨資金外流與貨幣貶值等挑戰。

美國聯準會（Fed）今年3月以來累計已升息6碼，快速的升息腳步也讓全球金融市場近期明顯震盪。中央銀行在理監事會議會後參考資料中，特別以專章說明「美國貨幣政策正常化對國際金融市場的影響」。

央行表示，2015年到2019年當時美國經濟隨著需求面衝擊逐漸淡化而復甦，Fed陸續啟動升息與縮表，由於當時並未遭遇嚴重的供給面衝擊所帶來的通膨急遽上揚問題，Fed當時緊縮貨幣政策力道尚稱和緩，對美國與全球金融市場的影響也屬溫和。

央行表示，2021年以來，疫情造成全球供應鏈瓶頸的問題懸而未決，需求面則隨著經濟解封大幅回升，供需呈現嚴重失衡，加上今年2月爆發俄烏戰爭，以及中國大陸防疫封控措施，供給鏈瓶頸更加惡化，導致美國通膨率創下40年新高。

央行表示，近期Fed為了抑制通膨採行高度且積極的緊縮政策措施，採取貨幣政策正常化3步驟，包括啟動縮減購債、升息與縮表都較前一次Fed貨幣政策正常化時更快且幅度更大。在美國債市影響上，去年Fed釋放緊縮政策方向後，美國10年期與2年期公債殖利率都大幅上揚。

在對美國股市的影響部分，央行指出，去年底到6月13日止，10年期美債殖利率快速上揚185個基點，加上市場下修企業每股盈餘成長率估值，使位於歷史高點的美股重挫，同期間美國標普500指數下跌約21.3%，疫情期間漲幅最大的那斯達克科技股則在今年重挫30.9%。

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央行表示，這次Fed啟動升息循環並開始縮表，轉變原本全球金融循環擴張趨勢，美元流動性緊縮，也導致全球金融資產價格承壓，股債市同時向下修正，新興市場也面臨金融情勢高度緊縮、資金外流及貨幣貶值等挑戰。

不同於前次2015年到2019年Fed緊縮時期，央行指出，目前歐美各國多面臨高通膨情勢，部份國家央行也朝向比以往更積極的緊縮性政策方向，其外溢效果已造成當前全球金融市場的大幅震盪，未來仍宜密切注意歐美等主要經濟體的通膨情勢，以及相關央行為因應高通膨的政策步調。（編輯：林淑媛）1110619