日媒：蒲亭曾邀訪俄羅斯 習近平以防疫為由婉拒

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（中央社台北4日電）日媒引述中國外交界消息人士透露，俄羅斯總統蒲亭6月15日與中國國家主席習近平通電話時，曾邀請習近平訪問俄羅斯。但習近平則以中國的防疫措施為由表達近期很難訪俄，婉拒蒲亭的邀請。

讀賣新聞報導，蒲亭（Vladimir Putin）2月4日出席北京冬奧開幕式，並與習近平舉行當面會談，會後聯合聲明更提到「合作沒有上限」說。但在俄羅斯入侵烏克蘭後，中俄兩國在「合作」上出現差距。而隨著入侵時間延長，兩國都正試圖打破國際孤立。

報導指出，依外交禮儀，如今習近平應回訪俄羅斯。但在今年底中共20大召開前，習近平正力求國內環境與外部環境穩定。外界預料，他將不尋常地連任第3個中共總書記的任期。

至於俄羅斯的考量，報導提到，蒲亭似是希望藉由習近平的到訪，避免進一步加深與美國和歐洲的衝突，否則對俄羅斯經濟制裁的壓力將持續升高。

報導說，習近平自2020年1月疫情爆發後便未出國訪問，只有今年6月30日至7月1日前往香港出席主權轉移25周年慶祝活動，且仍在深圳過夜。由於目前是中國政治敏感期，這些措施被認為是出於安全考慮，包括感染風險。（編輯：邱國強）1110704