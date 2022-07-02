莫迪與蒲亭4度通話 討論糧食與能源情勢

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（中央社記者林行健新德里2日專電）印度總理莫迪昨天與俄羅斯總統蒲亭進行俄烏戰爭爆發以來的第4次通話，兩人討論了烏克蘭局勢以及糧食、能源安全等議題。

印度外交部昨天下午發布聲明說，莫迪（Narendra Modi）與蒲亭（Vladimir Putin）就兩國如何提升農產品、肥料與藥品等項目的雙邊貿易交換意見，同時也討論了全球議題，包括國際能源與糧食市場的情勢。

有關烏克蘭局勢，印度外交部稱，莫迪重申印度支持以外交手段及對話解決爭端的立場。

聲明稱，兩人同意就全球及雙邊議題進行例行諮詢。

烏克蘭戰事已導致國際能源價格飆漲。此外，烏克蘭作為玉米、小麥等穀物的重要出口國，國內生產已經因為俄軍的進犯受阻，引發價格飆升及對於糧食短缺的擔憂。

莫迪與蒲亭先前已曾於2月24日、3月2日以及3月7日通過電話，最近也於6月23日至24日參加了由中國主辦的金磚五國（BRICS）視訊高峰會議。

另方面，克里姆林宮也在一份聲明中說，蒲亭在莫迪的要求下，簡報了俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」概況，聚焦於基輔政權與西方國家的「危險及挑釁」性質，旨在破壞政治及外交解決危機的努力。

克里姆林宮並稱，兩人也展現了強化俄印「特殊、具特權戰略夥伴關係」的意願。

早在1955年，新德里和莫斯科就開始有友好接觸，印度與俄羅斯的關係於2010年升級為「特殊、具特權戰略夥伴關係」，俄烏戰爭開打後，俄羅斯更成為印度主要石油供應國。

印度政府迄今未點名譴責俄羅斯的戰爭行為，也未參與西方國家對俄羅斯的經濟制裁，僅多次重申盼見各方以對話及外交努力來的平息戰火。

觀察人士分析，印度雖屬民主陣營，且是「四方安全對話」（Quad）成員，但仍試圖在西方國家及俄羅斯之間維持平衡，因為新德里認為莫斯科可在中國與印度的邊界對峙中扮演重要角色。

印度約有6成的外購軍事設備與技術來自俄羅斯，印度於2018年向俄羅斯購買5套S-400防空飛彈系統，其中一部分已經交貨，部署在與中國存有爭議的邊界地區。（編輯：黃自強）1110702