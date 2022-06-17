美駐中大使：積極與北京交涉 促守諾和平處理兩岸

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（中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電）美國駐中大使勃恩斯今天表示，美中關係處於50年來低點，北京行徑是主因。他說，中國曾允諾和平處理兩岸，卻升級對台言論、侵擾台灣周邊領域，美方正積極與北京交涉，敦促中方守諾。

勃恩斯（Nicholas Burns）赴中上任近3個半月，他今天在北京透過視訊方式出席華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）活動，分享到職以來心得，並談論美中關係、台海情勢及其他區域議題。

勃恩斯近日曾形容美中關係「陷入1972年美國前總統尼克森（Richard Nixon）訪中以來的最低谷」，引發不少討論。他今天強調，這是真實陳述，確實反映美中當前關係。

勃恩斯表示，尼克森訪中後的50年，美中經歷1970年代至1980年代初期的「密切來往」時期，美國也致力協助中國融入世界，希望中國成為國際體系一份子。今天的美中關係，是因為北京行徑所造成。

勃恩斯說，中國行徑在區域引發許多關切，例如在印度邊界侵略作為、在南海霸凌菲律賓與越南、在東海與日本的衝突，以及在經濟領域的補貼或不公平競爭行為等。這些作為不僅在美國跨黨派行政、立法部門內造成反作用力，在許多區域國家也是。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）近期相繼在公開演說中關切台海情勢。勃恩斯表示，美國政策沒變，希望兩岸分歧和平解決。

勃恩斯指出，中國升級對台言論，侵擾台灣周邊陸空區域，讓美方備感關切。中國數十年來都允諾會和平解決兩岸分歧，應拿此做為檢驗究責標準，美國正就此積極與中方交涉；他強調，中國沒有理由對台訴諸武力、恫嚇或脅迫。

勃恩斯也透露，布林肯5月26日對中政策演說招來中方不少抱怨。美國駐中使館把致詞內容放上微博、微信，2.5個小時後就遭審查移除，但吸引大量人觀看，3天後再放一次，20分鐘就被下架，「這就是他們（中方）玩的遊戲」。

擔任主持人的布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，許多中國官員把美中關係緊張歸咎於美方，認為是美國對中國崛起感到焦慮，因想維持自身霸權而壓制中國。勃恩斯予以駁斥，認為這說法不正確，只是藉口。

勃恩斯說，只要看看美國近幾年作為，就知道這說法不正確。前總統歐巴馬（Barack Obama）時代，美中在氣候變遷、2015年「伊朗核子協議」聯合全面行動方案（JCPOA）上積極合作，雙邊也有不少經濟往來，都不是試圖壓制中國會有的作為。

勃恩斯再次把矛頭轉向中國，指是北京政府近5至10年出現侵略行徑，才改變美中關係，直批中國「在太多地方都太具侵略性」。

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至於美中關係未來是否有轉寰餘地，勃恩斯奉勸外界要「實際點」（realistic），期望不要太高。他說，美中關係目前就是這樣，處於競爭架構，會持續好一段時間；中國政府內部分人不喜歡「競爭」一詞，但他認為這個字正確形容美中關係。

但勃恩斯認為，競爭不需要走向對抗，美中能以成熟、不影響區域安全方式競爭，這是雙邊政府責任。美方非常嚴肅看待此事，會透過設立圍欄確保美中不會發生意外衝突，或降低發生機率。（編輯：楊昭彥）1110617