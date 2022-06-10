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中美防長新加坡首會 美促中勿破壞台海穩定

2022/6/10 20:03（6/10 20:48 更新）
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美國國防部長奧斯汀（左2）與中國國防部長魏鳳和（右1）10日在新加坡舉行兩人首次面談。（圖取自twitter.com/SecDef）
美國國防部長奧斯汀（左2）與中國國防部長魏鳳和（右1）10日在新加坡舉行兩人首次面談。（圖取自twitter.com/SecDef）
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（中央社新加坡10日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和今天在新加坡舉行兩人首次面談，針對兩大強權緊張關係主要根源「台灣議題」，雙方都重申了各自立場。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議今天至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行。主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）表示，作為亞太地區主要安全峰會，活動聚集來自亞太、歐洲、北美等地區的國防部長、資深官員及企業領袖與安全專家，一同討論關鍵安全議題。

路透社報導，美方會後發布聲明指出，奧斯汀（Lloyd Austin）呼籲中國「避免（對台灣）採取破壞穩定的進一步行動」。

魏鳳和則表示，雙方會談「順利進行」。中國國防部發言人之後發表聲明指，魏鳳和在會中重申了北京對台的堅定立場。（譯者：陳正健/核稿：施施）1110610

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