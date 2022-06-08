南早：美中防長香格里拉對話將會晤 擬談台灣

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（中央社台北8日電）英文南華早報（SCMP）今天報導，美國國防部長奧斯汀與中國國務委員兼國防部長魏鳳和，將在新加坡香格里拉對話期間舉行雙邊會談，內容將涉及台灣等議題。這將是兩人首度面對面會談。

因COVID-19疫情而停辦2年的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），6月10至12日將在新加坡舉行。美國華爾街日報5月底率先報導，美中安排雙方防長將在對話期間舉行會談，但也強調尚未完全敲定，計畫仍可能生變。

中國國防部5月31日宣布魏鳳和將出席香格里拉對話，但並未提到魏鳳和與奧斯汀（Lloyd Austin）將在對話期間舉行會談。而中共外圍官媒環球時報當時報導提到，兩人「有條件」實現首次面對面會晤。

南華早報8日報導引述一名接近中共解放軍的消息人士說，魏鳳和將在香格里拉對話期間與奧斯汀進行首次當面會談。而另一名匿名消息人士指出，奧斯汀希望能與魏鳳和針對台灣、香港、西藏、新疆和其他區域安全問題進行對話。

美中防長上次當面會晤是在2019年11月，魏鳳和在泰國曼谷會見時任美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。

報導引述上海政法學院教授倪樂雄稱，中美防長這場會談可能成為中美緩和緊張關係的一次機會。因為烏克蘭戰爭向全球顯示出一場現代戰爭帶來的災難性後果，非常可怕。

遠望智庫研究員周晨鳴則稱，中國對美國嘗試改變對台政策和中美關係的方針感到擔憂。對中國來說，美國在與中國打交道時只是「重複陳腔濫調」，且持續向中國施壓，從未想過要做出任何妥協。

周晨鳴說，美國近期的對台舉措，是要嘗試模糊與中國的戰略關係，並調整長期以來對台政策的戰略模糊。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110608