布林肯對中演說不尋常 分析：拜習會可能不遠了

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分析指出，北京在布林肯發表演說前已釋放外交緩和的訊號，拜習峰會可能不遠了。左為美國總統拜登、右為中國國家主席習近平。（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖為中新社）

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（中央社台北30日電）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日發表中國政策演說，分析指出，這次的演說不尋常，更指北京在布林肯發表演說前已釋放外交緩和的訊號，拜習峰會可能不遠了。

據德國之聲報導，德籍華人政治學者、Ecole Universitaire de Management客座教授張俊華撰文分析，從演說舉行時間不尋常、美國的中國戰略特點與中國的反應等角度來看，這場演說後可能會發生兩個情景，並認為中共20大前可能會有拜習峰會。

從不尋常的時間點看，文章指出，這場戰爭正值俄烏戰爭激烈之際；中國國家副主席王岐山在5月10日赴首爾出席新任總統尹錫悅就職儀式，熟悉內情的人士告知日媒，在這次短暫訪問中，王岐山向美國代表團發出了一個訊息，表明北京已經準備好跟美方進行對話。

文章稱，透過跟美國代表團的接觸，王岐山想試探在不久的將來是否有可能進行某種美中高級別官員的會面。

從美國的中國戰略特點來看，文章指出，美國和中國在可預見的未來不得不應對彼此。此外，布林肯也向中方擺明了底線。

這些底線包括人權問題、中國少數民族問題和台灣問題。布林肯的演說再次強調，美國「一中政策」並未改變，依舊建立在「台灣關係法」、「美中三公報」和六項保證上，不支持台獨，支持以和平方式解決兩岸問題。

另外，布林肯的演說將中國、中共和中共總書記習近平分開來，他指名道姓地把習近平的問題放在公眾面前，為的是凸顯習近平犯的錯誤。

至於中國的反應，中國駐美大使秦剛26日撰文，一方面否定競爭，另一方面強調共贏或者雙贏。習近平在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策中給世界經濟造成負面影響，但中共依然深信掌握資本牌，靠著全球最大製造業國家，中方知道美國對付中國手段有限。

張俊華分析，北京在布林肯演說前已發出一個訊息，如果拜登政府能夠避免在台灣問題上走得更遠，中共將能夠在烏克蘭局勢和朝鮮半島問題上進行一定程度的合作。

張俊華認為，照此思路，雙方將會利用烏克蘭戰爭出現的一個緩和期，緩和期的頂點就是拜習峰會。峰會的召開，按照習的意願，必須在20大召開前進行。如果峰會能召開，這是給了習近平很大的面子；同時對台灣與美國都是安慰，即中方不會在拜登訪問期間與後一段時間，採取任何意外的軍事冒險行動。

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文章指出接下來可能出現兩種情景。一是習近平知道近幾年在外交、經濟方面的錯誤，俄烏戰爭讓他重新思考、認識俄國和以美國為首的西方，若拜習峰會能在20大前召開，習能在黨內展示出，他領導的中國不至於像俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）那樣地孤獨。拜習峰會還能大大增加他順利渡過20大的機會，實現他個人繼任計畫的可能性。

另一個情景是，習近平為了維護自己的絕對權威，不顧一切地堅守清零政策。同時，他順從軍方意志，進一步強化對台灣的干擾，使得美國對習不滿意，無法使峰會如願進行。習近平害怕失去連任第三屆，將會更強化他的獨裁統治，使得中美關係再次高度緊張。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110530