王岐山赴韓 疫情來首次中國正國級領導人出訪

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（中央社記者張淑伶北京8日電）中國國家副主席王岐山將出席韓國新總統尹錫悅就職典禮，北京媒體指出，這將是疫情發生以來，中國正國級國家領導人首次走出國門，而中韓高層往來近期已很多破例之舉。

北京青年報旗下時政官方帳號「政知道」7日發文指出，王岐山赴韓將是2020年初疫情發生以來，中國正國級國家領導人首次走出國門，他這次的韓國之行，有幾個特別之處。

首先，王岐山的身分是國家主席習近平特別代表。一般而言，赴他國出席國家元首就職相關儀式的國家主席特使，以國家部委的正部級部長和全國人大、全國政協的副國級官員為主。這次是中國國家副主席首次出席韓國總統就職儀式。

由於現任韓國總統文在寅當時未舉行就職典禮，王岐山此行也是中方時隔9年多再次派出高級別官員出席韓國總統的就職典禮。

文章指出，此次中國外交部宣布的是「王岐山將率團赴韓國」，「率團」這一表述在過去3次中方高級別官員參加韓國就職典禮的新聞稿中都沒有出現。

文章說，除了王岐山赴韓，近期中韓高層往來中還有很多「破例」的事情。3月10日韓國總統大選結果出爐當天，習近平就向韓國當選總統尹錫悅發出賀電；25日下午，習近平和尹錫悅通電話，這是他首次和韓國當選總統通電話。

文章指出，這次王岐山的韓國之行還有一個特別之處是中韓關係。

今年是中韓建交30週年。在政治互信方面，中韓兩國包括最高層在內的各層級交流往來頻繁，且這種發展趨勢並未受到韓國政黨輪替執政的影響。

就在5月3日，中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明還在韓國與韓國外交部半島和平交涉本部長魯圭德舉行了會談，表示中方願和韓國新政府加強溝通協調，共同推進朝鮮半島問題政治解決進程。

文章還說，2021年，中韓貿易額逆勢上揚，突破3600億美元，大幅刷新歷史紀錄。

南韓候任總統尹錫悅將於10日宣誓就職。中國外交部發言人趙立堅6日宣布，王岐山將以國家主席習近平特別代表、國家副主席的身分出席尹錫悅就職儀式。

尹錫悅被視為立場親美和日的「保守派」。在亞太局勢劇烈變化的脈絡下，中韓關係將如何變化也受到關注。（編輯：呂佳蓉）1110508