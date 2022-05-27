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布林肯談台灣關係法 學者關注罕提護台條款

2022/5/27 13:16
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（中央社記者沈朋達台北27日電）學者陳方隅和葉耀元指出，美國國務卿布林肯昨天發表中國政策演講談「台灣關係法」，提到美國在台海戰爭時可軍事介入的法源，是官方較少見的作法。

布林肯（Antony Blinken）26日在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國政策演說。談到台灣時，他重申美國的「一中政策」不變，反對任一方單方面改變現狀，不支持台獨，並期待兩岸以和平方式解決分歧。

東吳大學政治系助理教授陳方隅接受中央社電訪時表示，這場演說的亮點，在於布林肯談到「台灣關係法」時，罕見地引述授權美國介入台海戰事的條文。

布林肯先提到美國將履行「台灣關係法」承諾，持續對台軍售，接著又援引「台灣關係法」第2條第6款說：「維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。」

陳方隅說，即便條文中「維持美國的能力」表述模糊，未言明是軍事援助、提供武器或何種方式，但這項條文幾乎是給予美國在台海爆發戰事時，提供軍事協防的法源依據。

他說，美國官方過去較少提到這點，本次在布林肯演說中出現，是有趣的亮點。

美國總統拜登（Joe Biden）日前出訪亞洲受訪時，指台海若發生戰爭，美國會軍事介入的說法，引發國際關注。即便華府之後表示對台政策不變，但許多評論認為，在中國對台威脅加大時，美國釋放訊號嚇阻，「戰略模糊」雖不變，卻是「少了點模糊，多了點戰略」。

美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究與當代語言學系主任葉耀元也告訴中央社，綜觀台灣關係法、美中三公報、六項保證等美國的「一中政策」，雖沒有明確美國表示要協防台灣，但也沒有限制美國介入台海戰爭。

他說，從1996年台海危機，到近年中國軍機繞台、軍艦在東海及南海演訓，每當共軍有動作，美軍都會有所回應。

葉耀元認為，美國一系列對台海情勢的表態，與俄烏戰爭有關。美國原先對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的議題，也是採「戰略模糊」態度，最終仍無法避免戰事。因此華府是以行動向北京表明，美國有防衛台灣的能力與法源。（編輯：曹宇帆）1110527

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