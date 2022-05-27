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見不得台美友好 中國外交官批美國掏空一中政策

2022/5/27 10:57
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（中央社台北27日電）台美關係友好並日益升溫，中國駐美大使秦剛26日投書香港「南華早報」（SCMP）卻說，美國虛化掏空一中政策，助長台獨分裂勢力氣燄，還說有關戰略清晰與戰略模糊的討論都是浪費時間。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天就美國對中國政策發表談話，此前秦剛先投書南華早報，重申和統台灣但不放棄武力犯台與一中原則等老調。

針對台美關係友好並升溫，秦剛在投書文章中抨擊美國持續掏空一中政策，片面操弄台灣關係法（Taiwan Relations Act）與對台六項保證（Six Assurances），凌駕美中三公報之上，違反因應國際關係的基本準則。

秦剛表示，美國雖大肆提升與台灣的官方往來，並指派官員訪台，卻以這是促進「非官方關係」為由予以漂白，空談台海和平卻售台先進武器，火上加油，美國的行徑只是助長分離勢力，並使台海淪為火藥桶。

秦剛指出，針對攸關核心利益的議題，中國絕對不會妥協讓步，美國方面所有涉及「戰略清晰」或「戰略模糊」的討論都是浪費時間，不要低估中國捍衛國家主權與領土完整的決心、意志與能力。

美國國務卿布林肯26日發表美國對中國戰略演說，大部分篇幅說明，美國如何看待中國近年對內對外態度轉趨強硬的形勢，談到台灣時，他重申美國一中政策不變，表明美台將持續擴大合作，但美國不支持台獨。

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布林肯表示，中國試圖斬斷台灣與世界各國的關係、阻止台灣參與國際組織，並威脅台海和平穩定。美國反對台海任何一方片面改變現狀，期望透過和平方式解決兩岸分歧，台海地區的和平穩定是美方的長久利益。

他說，美方將持續履行承諾，依循台灣關係法協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並確保美方維持能力，以對抗任何可能危及台灣安全、社會或經濟體系的武力或其他形式的脅迫。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110527

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