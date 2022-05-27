布林肯：對中戰略無關新冷戰 盼中國遵守國際規則

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天針對美方因應中國崛起成為強權的戰略發表演說，他表示，美國不尋求切斷中國與全球經濟的聯繫，但希望北京恪遵國際規則。

布林肯表示，華府不會阻礙中國發展經濟，或是試圖改變北京政治體制，但華府將捍衛維持和平與安全、讓包含美中在內的各國得以共存的國際法與制度。

路透社報導，布林肯今天在喬治華盛頓大學（George Washington University）45分鐘的演說，涵蓋美中雙邊關係最具爭議性的種種議題。

他表示：「我們不尋求衝突或新冷戰，相反的，我們決心避免。」

布林肯把中國過去40年歷史性的經濟轉型歸功於中國人民的努力，同時抨擊中國國家主席習近平，表示在習任內，「執政的中國共產黨在國內加強鎮壓，在國外則更咄咄逼人」，而且中共還運用自身力量來破壞讓自己成功的原則和制度。

布林肯在演說中，提出一項投資美國競爭力、與盟邦夥伴一起跟中國競爭的戰略輪廓。

他並表示，拜登（Joe Biden）政府準備好加強與北京就各種議題直接溝通，若中國官員採取行動來因應疑慮，美方將「正面回應」。

布林肯說：「但我們不能仰賴北京改變作為，所以我們將形塑北京周邊的戰略環境，以推動我方追求一個開放且包容的國際體系願景。」

拜登日前表示若中國軍事犯台，美國將軍事介入。布林肯在今天的演說中重申美國一中政策不變。

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但他指責改變的是北京日益嚴峻的威脅，包括試圖斬斷台灣與世界各國的關係、阻止台灣參與國際組織等，且北京的言詞與行動日益挑釁，中國軍機幾乎每天都出現在台灣附近。

美中關係在川普（Donald Trump）政府任內落入數十年來的低谷，在現任總統拜登掌政下又進一步惡化。拜登除維持川普對中國商品祭出的關稅，也追求加強與亞太地區內外盟邦的關係，來抗衡北京日增的影響力。（譯者：楊昭彥）1110527