美盼與中溝通 不介意香格里拉對話官員層級不對等

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）知情人士透露，美國和中國的國防部長幕僚正在討論雙方在新加坡會晤的可能性，這顯示美國總統拜登政府更注重兩國保持對話，而非擔心參與會談的兩位防長其實層級差異甚大。

彭博（Bloomberg News）報導，雙方幕僚若談妥，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）可能會在6月10日至12日「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）於新加坡舉行期間，與中國國防部長魏鳳和會面。

奧斯汀今年4月曾跟魏鳳和通過電話，但美方官員希望他能與中共中央軍事委員會副主席許其亮將軍通話。

奧斯汀最終沒能跟許其亮通上電話，至少目前不太可能。但隨著美中兩國在台灣和人權等議題上的緊繃情勢再次達到巔峰，降低部分壓力對雙方都有好處。

前五角大廈官員、美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員庫伯（Zack Cooper）表示：「拜登（Joe Biden）政府似乎已認定，與北京進行溝通並嘗試建立能減少衝突可能性的護欄，要比爭論誰才適合進行對話更重要。」

雖然奧斯汀與魏鳳和頭銜相似，但就官僚體系而言，他們離對等甚遠。魏鳳和領導的中國國防部，是中國共產黨政治體制下的一個政府機構。實際控制軍隊的是中國共產黨，而非政府。

美國智庫「藍德公司」（Rand Corporation）國際防務高級研究員何天睦（Timothy Heath）稱，中國國防部長的職位「主要是儀式性的，幾乎沒實權」，他還說：「中國設置國防部長一職，是為了與西方各國國防部長有外交上的對口官員。」

他提到，擔任中共中央軍事委員會副主席的許其亮，實際層級更接近奧斯汀。

促成美中防長會面將首開先例：魏鳳和將是新加坡這場活動的最高層級中國官員，2019年舉行的香格里拉對話是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前最後一次面對面聚會，當時跟魏鳳和會面的美國代表，是代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）。

除了台灣和人權，美中之間糾結的議題還包括北京在南海的主權聲索和正在進行的俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，美國官員對於中國領導人習近平政府可能考慮提供給莫斯科的任何支持抱持警惕態度。

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為了防止世界兩大經濟體之間的競爭失控，拜登和高級幕僚一再強調在這些議題和其他方面建立「護欄」（guardrails）的重要性，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週在一次針對習近平統治的演講中提到，美國希望確保不會與中國發生新的冷戰。

主辦活動的國際戰略研究所（IISS）昨天發布的聲明指出，魏鳳和將於香格里拉對話上，討論中國的「亞太地區秩序願景」。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110601