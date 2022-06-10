美駐中大使：兩國關係陷50年低谷 各方面分歧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北10日電）美國駐中國大使勃恩斯昨天說，美中關係可能陷入50年來的低谷，雙方在經濟、科技、安全和人權等各方面都有分歧。在兩國防長可望於香格里拉對話會談前，這個說法引人注目。

彭博報導，勃恩斯（Nicholas Burns）9日在北京以視訊參加於美國猶他谷大學（Utah Valley University）舉辦的中國挑戰峰會（China Challenge Summit）時，做上述表示。

勃恩斯說，中美關係可能陷入1972年美國前總統尼克森（Richard Nixon）訪中以來的最低谷，「我們（中美）之間似乎有永不間斷的競爭」。

他說，中美之間深刻的分歧出現在從經濟到科技，從安全到人權的各個方面。他也稱，北京正以軍事力量，對抗美國及其盟友日本、韓國和澳洲。

勃恩斯又說，美國人認為中國並未遵守經濟和貿易規則。同時，中美這兩個全球最大經濟體在人工智慧、生物科技等未來的關鍵產業上，展開激烈競爭。

他表示，商業競爭是公平的，「但中國正尋求將這些科技軍事化，對我們而言是真正的挑戰。」

勃恩斯也在會中批評中國對香港的壓制政策，說北京「扼殺」所有香港剩餘的自由。在新疆議題，他也重申美國指控中國在當地實施種族滅絕的說法。

中國一直強調香港和新疆是中國內政，反對外國干涉。

據中國挑戰峰會官網介紹，該活動是匯集美中關係、國際貿易和國安政策等領域領袖及專家的論壇，關注中國的經貿和外交政策，以及美中的地緣政治等議題。與會者還包括前白宮國家安全副顧問博明（Matt Pottinger）和前美國駐中大使洪德培（Jon Huntsman）。（編輯：周慧盈）1110610