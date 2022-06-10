美中防長會談 魏鳳和：以台制華不可能得逞

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美中兩國防長10日下午在新加坡舉行會談。據中方發布，中國國防部長魏鳳和（中）在會中聲稱，兩軍應當避免衝突對抗。（共同社）

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（中央社台北10日電）美中兩國防長下午在新加坡舉行會談。據中方發布，中國國防部長魏鳳和在會中聲稱，兩軍應當避免衝突對抗，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞的。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議10日晚間在新加坡開幕，魏鳳和下午先與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）舉行會談。會後，中國國防部官網晚間發布僅有475字的新聞稿。

魏鳳和說，當前，和平與發展的時代主題正面臨嚴峻挑戰，中國國家主席習近平提出的全球發展倡議和全球安全倡議為人類戰勝危機指明了正確方向，亞太的和平穩定需要地區國家共同努力維護。

他說，中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，這也應該是中美共同努力的方向。美國必須理性地看待中國的發展壯大，不要攻擊抹黑中國、遏制打壓中國，不要干涉中國內政、損害中國利益，只有這樣，中美關係才能搞好。「穩定的兩軍關係對兩國關係發展至關重要，兩軍應當避免衝突對抗」。

魏鳳和並稱，台灣是「中國的台灣」，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞的。美方日前再次宣佈對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益，中方堅決反對、強烈譴責。中國政府和軍隊將堅決粉碎任何「台獨」圖謀、堅決維護祖國統一。

共軍新聞稿稱，會談中雙方認為，兩軍應落實好兩國元首達成的重要共識，保持高層戰略溝通，增進雙方戰略互信，管控好矛盾分歧，「不把矛盾分歧變成衝突對抗」。

據發布，兩國防長還就國際和地區形勢、南海問題、烏克蘭危機等交換意見。（編輯：楊昇儒）1110610