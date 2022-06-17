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蘇利文重申美國一中政策不變 批北京升高台海威脅

2022/6/17 00:11
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（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）白宮國安顧問蘇利文今天重申美國一中政策不變，根本目標在確保有效嚇阻改變台海現狀的行為。他也批評北京擴大採取威脅台海和平穩定的行徑，美方對此堅決反對。

蘇利文（Jake Sullivan）今天出席新美國安全中心（CNAS）2022國家安全會議，與CNAS執行長方登（Richard Fontaine）對話。

方登提及美國總統拜登（Joe Biden）多次提到若中國威脅台灣，美方將捍衛台灣，美國的台灣政策是否有所調整時，蘇利文重申，美方政策不變。歷經多任總統、通過兩黨共識，美方的一中政策，基於美中三公報、台灣關係法與六項保證。

蘇利文表示，美國對台灣的根本目標在確保「是否需要捍衛台灣問題的那一天永遠不會到來」，因為美國將會有效嚇阻情勢，這是美國政策內涵。

他以1970年代初期時任美國總統尼克森（Richard Nixon）與中共領導人毛澤東就美中第一份聯合公報磋商時的情況為例表示，台灣議題緊張情況就已經存在。

蘇利文也不認為對台政策存在漏洞（bug），反而認為這是政策特點，這項特點讓美方在處理困難關係和維護台海和平穩定方面有所助益。

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蘇利文指出，現今面臨的挑戰是北京越來越多地執行威脅台海和平穩定的行為，美方認為堅持原則並反對這些破壞穩定的行為十分重要，這是美方正嘗試去做的。

談到13日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在盧森堡的會談，蘇利文表示，兩人談及俄羅斯入侵烏克蘭、北韓試射飛彈等議題，他也向楊潔篪表達美方維護台海和平穩定的立場，並對中國的作為表達擔憂。（編輯：陳彥鈞）1110617

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