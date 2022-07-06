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G20外長齊聚峇里島召開會議 對俄國態度分歧

2022/7/6 20:28
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（中央社雅加達6日綜合外電報導）20國集團（G20）外長本週將齊聚印尼度假勝地峇里島舉行會議，烏克蘭戰爭使這次會議籠罩陰影，俄羅斯出席會議一事造成成員國間出現裂痕，輪值主席國印尼力圖調解。

G20包括指控莫斯科在烏克蘭犯下戰爭罪並施予制裁的西方國家，但也包括中國、印尼、印度和南非等未加入譴責俄國行列的國家。

這將是俄國2月入侵烏克蘭以來，部分全球最大經濟體外長首次會見俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

在7、8日舉行的G20會議登場之前，德國外交部發言人華格納（Christian Wagner）表示，這不會是一場「正常的會議」，也不會「一切如常」。他說，德國是七大工業國集團（G7）的輪值主席國，將在峇里島就爆發烏克蘭戰爭後如何應對拉夫羅夫進行協調。

G20財金首長會議4月在美國華府舉行時，英國、加拿大和美國首長在俄國代表發言時集體退席，以譴責俄國入侵烏克蘭。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在峇里島會見中國外交部長王毅，但預期不會與拉夫羅夫會面。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110706

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