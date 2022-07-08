G20外長齊聚峇里島 王毅先會拉夫羅夫討論烏克蘭

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（中央社峇里島8日綜合外電報導）20國集團（G20）外長會議登場，中國外交部長王毅昨天在會前先與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，討論莫斯科對烏克蘭的入侵。

法新社報導，G20成員國今天將討論全球最為迫切的議題，首要議題就是俄烏戰爭，而王毅與拉夫羅夫先被拍到在峇里島舉行雙邊會議。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，西方國家試圖孤立俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的政府，不讓其參與全球金融和外交秩序，但北京不顧批評，仍與俄國維持友好關係。

俄國外交部聲明表示，拉夫羅夫告知王毅「關於（在烏克蘭）執行特殊軍事行動的主要任務」，並重申莫斯科目標是讓烏克蘭「去納粹化」的說法。

「雙方都強調繞過聯合國（UN）單邊採取制裁的本質令人無法接受。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨晚抵達峇里島後，9日將與王毅舉行雙邊會談，但布林肯將避免直接與拉夫羅夫會面。

布林肯上次見到拉夫羅夫是在今年1月，當時他警告俄國若真的入侵烏克蘭，將面臨龐大後果，而俄國仍於2月24日發動進攻。

華府主張俄國不應繼續作為G20成員，一些西方盟邦也呼應此立場。俄國外交部則說，拉夫羅夫與王毅在會中強調「維持和發展G20的必要性」。（譯者：楊昭彥）1110708