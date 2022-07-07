布林肯G20場邊會王毅 外交部：已排事後對台簡報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北7日電）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計在本週G20外長會議期間與中國外交部長王毅場邊會晤。外交部今天表示，美方已在事前向台灣說明，也已排定事後簡報，但基於外交慣例及默契，外交部不便透露內容。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示。布林肯預計在出席印尼峇里島「二十國集團」（G20）外長會議期間與王毅場邊會晤，外交部一向密切關注美中高層互動情形，由於台美之間互信良好，溝通管道暢通；因此有關美中外長即將會晤的安排，美方已在事前向台灣說明，也已排定事後簡報，但基於外交慣例及默契，外交部不便透露相關內容。

此外，針對美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）近日提到台海安全的談話，外交部強調，中國共產黨政權近年來在全球展開全方位侵略性強勢作為，已引起美國及民主陣營的高度關切。

外交部指出，瑞伊6日在倫敦與英國「軍情五處」（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）和企業及學界領袖會晤時多次提到台灣，指出以俄烏戰事為鑑，中國武力犯台必將造成全球商業嚴重危機。

外交部表示，美方並指出，中國透過竊取智慧財產權及影響力操作對全球安全及競爭造成嚴重威脅，因此敦促在中國營運的西方企業務必提高警覺。瑞伊另譴責中國的經濟間諜行為及駭客行動，以及中國政府在海外也壓迫異議人士。

外交部表示，俄烏戰爭爆發以來，國際社會更加關注中國在俄烏戰爭的立場，以及有否從中吸取經驗對付台灣，進一步影響台海和平與穩定。政府會持續加強自我防衛能力，堅定維護國家與人民安全，並與美國及其他理念相近國家密切合作與協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海安全，以及印太區域的和平、穩定及繁榮。（編輯：蘇志宗）1110707