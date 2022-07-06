中國證實王毅布林肯將會晤 重彈涉台涉疆舊調

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（中央社台北6日電）中國外交部發言人趙立堅昨天深夜證實，中國國務委員兼外長王毅將在出席20國集團（G20）外長會議期間，與美國國務卿布林肯舉行會晤，就當前中美關係和重大國際和地區問題交換意見。

有媒體則在今天下午的中國外交部例行記者會上詢問，王毅、布林肯（Antony Blinken）這次會晤是否會談及台灣及新疆議題，趙立堅則未正面作答，僅重彈中方相關舊調。

中國外交部官網昨天深夜以趙立堅名義證實這項會晤，並指王毅屆時將與主要國家外長和地區組織代表，舉行一系列雙邊會見。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）針對這項會晤表示，美方的最優先重點就是向中方強調，美方會致力與北京進行密集外交，保持雙方溝通管道暢通。而兩人將討論為美中關係設立「護欄」，確保競爭不會造成誤判或衝突。

至於何為美中關係的「護欄」，康達說，是指雙方擁有充分溝通管道，並透過這些管道積極交換意見，避免誤判。

康達指出，美中之間溝通管道暢通相當重要，尤其在高階層級，雙方在總統、外長與國安顧問等層級都有定期聯繫。美方會竭盡所能，避免任何一方做出可能導致衝突的誤判。

他提到，布林肯也會向中方表達人權關切，並重申美方在俄烏戰爭上對北京的期待。但美國仍致力在符合美方利益之處，探索與中國潛在合作領域，預期雙方會就氣候變遷、全球衛生及對抗毒品等議題交換意見。

另一方面，趙立堅對這次會晤是否會談及台灣及新疆議題，聲稱台灣問題事關中國的核心利益，始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。美國總統拜登（Joe Biden）作出的「四不一無意」表態也包含「不支持台獨。

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他宣稱，美方應停止開歷史倒車，停止「虛化、掏空一個中國原則，停止縱容支持台獨」，以實際行動維護中美關係的政治基礎。

趙立堅又說，新疆存在強迫勞動「完全是美方為抹黑、遏制中國炮製的彌天大謊」，美方實施「維吾爾強迫勞動預防法」是上述謊言的繼續，也是「以疆制華」的升級。中方敦促美方停止實施這項法律，以實際行動為兩國各領域合作創造有利條件，而不是制造新的障礙。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110706