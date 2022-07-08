G20外長會議 東道主印尼籲俄烏戰爭盡快落幕

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（中央社印尼峇里島8日綜合外電報導）20國集團（G20）峰會今天在印尼峇里島（Bali）登場，輪值主席國印尼在這場俄羅斯外交部長也出席的會議中，呼籲盡快結束烏克蘭戰爭。

法新社報導，印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）在峰會開幕式上說：「我們有責任盡早結束這場戰爭，並在談判桌上化解歧見，而非在戰場上。」

她說，這個世界才剛從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中開始復甦，卻又馬上面臨另一場危機，也就是烏克蘭戰爭。

她說：「在糧食、能源和財政領域上，全球都感受到連鎖效應。一如以往，發展中國家與低收入國家首當其衝。」

印尼與美國關係友好，但也是「不結盟國家組織」（Non-Aligned Movement）的創始國之一。印尼先前曾呼籲結束烏克蘭戰爭，並未接受西方推動在政治和經濟上孤立莫斯科的作法。

印尼同意俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席G20外長會議，但同時也邀請烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）。庫列巴將以視訊方式與會。

美國官員表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將拒絕個別會晤拉夫羅夫；兩人上次見面是今年1月在日內瓦，當時布林肯警告，俄國若入侵烏克蘭，將面臨嚴重後果。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110708