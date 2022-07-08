G20峇里島會議 美俄外長同場但避免碰頭

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（中央社峇里島8日綜合外電報導）美國國務卿布林肯、俄羅斯外交部長拉夫羅夫在印尼峇里島同場出席20國集團外長會議。報導稱，布林肯將避免與拉夫羅夫見面。主辦國印尼強調，須透過談判解決戰爭分歧。

布林肯（Antony Blinken）、拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與其他20國集團（G20）外長共同出席為期一天會議的開幕式，華府尋求取得全球其他最大經濟體支持，就莫斯科入侵鄰國一事進行施壓。

一位美國高層官員在會前表示：「俄羅斯來參與、接觸像G20這樣的組織，顯然不能只是一切照舊。」

在峇里島（Bali）的大會開幕式致辭時，印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）直接談到俄羅斯—烏克蘭戰爭。

勒特諾當著拉夫羅夫的面說：「我們有責任儘早結束戰爭，在談判桌上解決我們的分歧，而不是在戰場上。」

布林肯在峇里島還將與中國外長王毅會談，尋求與北京重啟對話。兩國為包括台灣在內議題而關係緊張，這將是雙方數月以來首場會談。

這次G20會議將尋求因應戰爭對糧食和能源安全造成的衝擊、處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後全球經濟復甦議題，以及氣候變遷造成的破壞等。

布林肯將避免與拉夫羅夫直接會面，並且將會指責莫斯科引發全球糧食和能源危機。

不過美國官員表示，華府不想讓雅加達尷尬。

東道主印尼一定程度上解決了拉夫羅夫出席大會引發的美方疑慮，不但邀請烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）參加今天會議，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也將獲邀出席今年稍晚的G20高峰會。

拉夫羅夫開幕式時坐在沙烏地阿拉伯和墨西哥外長之間。

一位印尼政府官員告訴法新社，這次G20外長會議將不會依照往年慣例拍攝全體照片。（譯者：紀錦玲/核稿：何宏儒）1110708