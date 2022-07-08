地緣政治拉扯 四大「搖擺國家」受矚目

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如台北8日電）20國集團（G20）外長會議今天結束後，下週緊接著財長會議也同樣將在印尼峇里島登場。促成俄烏戰爭以來中俄與歐美高官難得同場登台的印尼，正是當前受到關注的四個「搖擺國家」之一。

10年前，新美國安全中心（CNAS）兩位學者方登（Richard Fontaine）和克里曼（Daniel M. Kliman）提出「全球搖擺國家」（Global Swing States）的論述，他們認為印度、巴西、印尼和土耳其是美國政府應該積極拉攏的對象，因為這四個新興經濟體規模夠大且正在成長、具備民主制度、在各自區域占據關鍵戰略位置，而且「重要的是，它們的國際角色正在流動中」。

當時美國面臨的國際環境挑戰包括中國崛起、全球金融海嘯後的國際金融結構弱化、多邊貿易談判停滯、北韓和伊朗核威脅、部分國家民主倒退等。方登和克里曼主張，美國與這些「搖擺國家」打交道會比直接找中、俄兩個難以改變的「鐵板」國家更能有效穩定國際秩序。

10年後的現在，這四個國家自俄烏戰爭以來的表現，似乎正呼應著「搖擺」的特色和關鍵性。

首先來看印尼。印尼總統佐科威（Joko Widodo）把握今年主辦G20會議的歷史機遇，正努力打造俄烏和談的舞台，6月他先是成為七大工業國集團（G7）會議邀請來賓，接著到基輔拜訪烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、到莫斯科與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

俄國入侵烏克蘭後，佐科威曾譴責俄國發動戰爭，但4月他拒絕澤倫斯基的軍援請求。俄烏戰爭帶來人口大國印尼的民生難題，包括全球小麥供應斷鏈一度讓印尼國民食物泡麵出現供貨危機，還有棕櫚油本是印尼出口大項，在戰後曾因國內斷供而限制出口，結果又因供應過剩而價崩。

路透社（Reuters）指出，佐科威直到最近之前都不是國際舞台上的活躍角色，但他現在看到了可能寫下他歷史地位的關鍵時運。印尼目前已成功避免了歐美國家外交部長為抵制俄國而不出席G20的可能性，接下來的挑戰是11月的G20高峰會能否讓歐美元首與蒲亭都以某種形式出席。

印度的關鍵搖擺地位，從總理莫迪（Narendra Modi）在俄烏戰事頭2個月密集接待各國政要可見一斑，包括日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）、英國首相強生（Boris Johnson）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），以及中國外長王毅和俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）等多人都分別飛到印度找他。

印度連續3次在聯合國對俄國的相關譴責案中投票棄權，也拒絕加入歐美對俄經濟抵制行動，甚至還撿便宜搶購俄國石油現貨。但美國仍抓著它參與四方對話、印太經濟架構，歐盟與它重啟自由貿易協定談判；雖與中國邊界關係緊張，但參加中國主導的上海合作組織和亞洲投資開發銀行，6月也在北京主辦的金磚國家視訊峰會與蒲亭遠距同台。

看似力求平衡的搖擺方式，讓金融時報（Financial Times）等多個國際媒體都將印度封為俄烏戰爭下受惠最大的國家。蘭德公司（Rand Corp.）資深防衛分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）在外交政策（Foreign Policy）撰文指出，莫迪政府可能的目標是加速促成多極的國際體系，晉身為其中獨立的超級強權，並取得聯合國常任理事國的地位。

巴西在俄烏戰爭下的搖擺行為包括：總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在2月戰事初期宣稱與俄烏都是兄弟，因此「不選邊站」；4月經濟部長表示反戰，但不支持對俄制裁；6月波索納洛在金磚國家視訊峰會與蒲亭同框。俄烏兩大肥料出口國開戰，對85%肥料仰賴進口的農業大國巴西造成困擾，隨全球經濟情勢吃緊，外界預料巴西的立場可能還是會靠向美洲的老大美國。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

土耳其比印尼更早展現協調俄烏的企圖心，包括3月促成戰後首次俄烏外長在土國會談。雖然在聯合國投票支持要求俄國撤軍、提供烏克蘭無人機等軍事物資，但土耳其也是北約（NATO）成員國裡唯一未對俄國關閉領空者，且不支持經濟制裁，甚至願以俄國盧布交易。如今歐盟想降低對俄能源依賴，土耳其成為亞塞拜然、伊朗等國天然氣進入歐洲的通道，戰略重要性的上升讓它更有本錢搖擺。

方登和克里曼在10年前指出，這些搖擺國家集合起來便有改寫國際秩序的潛力。因此，美歐、中俄兩大陣營都想拉攏它們，就算被趁機占點便宜也總比讓它們倒向對方划算。（編輯：陳惠珍）1110708